Papa León XIV denuncia explotación de la Amazonía peruana pide escuchar el “grito de la tierra”

Papa León XIV denuncia explotación de la Amazonía peruana. Foto: AFP

El Papa León XIV llamó a escuchar el“grito de la tierra” y “el grito de los pobres” ante la explotación que amenaza a la Amazonía peruana. Durante su visita a Pucallpa,el pontífice denunció la deforestación, la contaminación de los ríos y el abandono de las comunidades indígenas.

En un encuentro con misioneros y líderes nativos, el líder de la Iglesia católica también exigió justicia para los defensores del territorio asesinados y cuestionó las condiciones de desigualdad que enfrentan los pueblos originarios.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, expresó.

León XIV denuncia deforestación y contaminación en la Amazonía

Desde Pucallpa, ciudad ubicada en la región amazónica de Perú, el pontífice señaló las afectaciones provocadas por la explotación de los recursos naturales.

Entre los problemas que mencionó están:

La deforestación indiscriminada.

La contaminación del agua por la minería irregular.

Los derrames de petróleo.

El reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico.

El Papa León XIV también recordó que Perú perdió 3.2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, una superficie comparable con el tamaño de Bélgica, según cifras del Gobierno peruano.

“La violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, sentenció.

Papa León XIV exige justicia para líderes indígenas asesinados

Durante su discurso, el pontífice se refirió a los defensores del medioambiente y de los territorios ancestrales que han sido víctimas de violencia.

De acuerdo con la organización Global Witness, entre 2012 y 2025 fueron asesinadas o desaparecieron al menos 66 personas por proteger el medioambiente y sus territorios en Perú.

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, manifestó.

También calificó de “inaceptable” que numerosas comunidades indígenas carezcan de acceso adecuado a servicios de salud y educación debido a las distancias y al abandono de las instituciones.

León XIV celebra misa ante miles de fieles en Pucallpa

Más tarde, el Papa encabezó una misa en un complejo deportivo de Pucallpa, con capacidad para recibir a 70 mil personas.

El recinto se llenó de fieles que acudieron para participar en la celebración religiosa. Varios miles permanecieron afuera y algunos buscaron lugares elevados, como sillas y techos de vehículos, para poder observar al pontífice.

La visita estuvo marcada por las altas temperaturas, que alcanzaron los 36 grados Celsius. Incluso, un camión de bomberos lanzó chorros de agua para refrescar a las personas congregadas.

Papa León XIV visita Cusco antes de llegar a la Amazonía

Antes de su llegada a Pucallpa, León XIV viajó a Cusco, a unos 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar, donde visitó Saqsaywaman, una antigua fortaleza inca.

Ante aproximadamente 100 mil fieles, según cifras del Vaticano, el pontífice destacó el valor histórico y espiritual del lugar, al que describió como un sitio donde las antiguas culturas andinas buscaban lo divino.

Su recorrido por Perú forma parte de una gira de 12 días por Sudamérica, que incluyó Uruguay y Argentina y concluirá este lunes en Lima, donde encabezará una última ceremonia multitudinaria antes de despedirse del país al que ha llamado su “patria”.

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