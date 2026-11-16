Futbolista se desploma tras recibir balonazo en la cabeza; ¿cuál es su estado de salud?

Futbolista pierde el conocimiento tras balonazo Foto: Pexels

José “Chepito” Guevara, jugador del Club Deportivo FAS, perdió el conocimiento en el campo de juego después de recibir un balonazo en la cabeza durante un partido de la liga de El Salvador.

Durante el partido, el delantero del equipo Alianza buscaba anotar, por lo que “Chepito” se interpuso, recibiendo el impacto y desvaneciéndose en la cancha, de inmediato, la atención médica llegó y se le brindó atención.

“Club Deportivo FAS informa que nuestro jugador José Guevara presentó un episodio de convulsión, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica”, se puede leer en uno de los comunicados que publicó el club en sus redes sociales.

🚨⚽ MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN



🚑 José "Chepito" Guevara recibió un fuerte balonazo en el rostro y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de FAS, con el apoyo de Alianza y Comandos de Salvamento. pic.twitter.com/MisoIyJrJ1 — Canal 4. (@Canal4TCS) November 15, 2026

¿Cuál es el estado de salud de José “Chepito” Guevara?

Luego de perder el conocimiento tras recibir un balonazo durante una jugada, José “Chepito” Guevara fue llevado al hospital.

Posteriormente, en un nuevo comunicado revelaron que “nuestro jugador José Guevara presentó un trauma craneoencefálico leve. Actualmente, se encuentra estable, bajo observación médica y sujeto a evolución clínica”.

Posteriormente, se publicó una fotografía del propio jugador, ya consciente, desde el hospital, donde se revelaba que se encontraba consciente y estable.

“Su evolución continúa bajo observación y esta mañana será evaluado por neurocirugía, para posible alta”. se ve en la publicación.

Varios fueron los comentarios de fanáticos del Club Deportivo FAS, pero también de otros equipos que desearon una pronta recuperación para el jugador.

Incluso el equipo rival, Alianza, publicó: “Estamos con ustedes. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación, Chepito Guevara!”, gesto que FAS y sus seguidores aplaudieron en redes sociales.

¿Qué es un trauma craneoencefálico leve?

De acuerdo con información publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (National Library of Medicine), una lesión cerebral traumática leve ocurre cuando un golpe en la cabeza provoca una alteración en el funcionamiento del cerebro, pero sin alcanzar la gravedad de una lesión moderada o grave.

Esta definición se basa en los criterios establecidos en 1993 por el Congreso Estadounidense de Medicina de Rehabilitación (ACRM).

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