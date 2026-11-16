Belinda sorprende a los fans en concierto de Karol G de CDMX

Belinda se presenta en show de Karol G Foto: AFP | Cuartoscuro

Karol G llegó a la capital mexicana con su tour y este sábado 14 de noviembre sorprendió a los fanáticos al tener como invitada sorpresa a Belinda, con quien compartió el escenario para cantar algunos de sus grandes éxitos.

Temas como “Ángel”, “Bella traición” y “Luz sin gravedad” fueron los que se pudieron escuchar durante la participación de Beli en el show de “La Bichota”.

QUEENS! Karol G and Belinda doing Belinda’s iconic hairstyle at the show in Mexico. pic.twitter.com/mrIdiBr33O — Info Karol G (@infokarolbr) November 15, 2026

Ambas lucieron un peinado que trajo nostalgia al recordar esa forma de lucir de Belinda hace algunos años.

Asimismo, la euforia se desató cuando la cantante le dijo a Karol: “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”, recordando una de sus frases icónicas.

¿Por qué Belinda le dijo “impones moda” a Karol G?

Esta frase es una referencia a una antigua entrevista de la infancia de Belinda, cuando ella hacía referencia a su influencia en la moda.

Con los años, la frase se mantuvo vigente y ahora, durante su participación sorpresa en el show de Karol, la utilizó para reconocer la influencia que tiene Karol G en las nuevas generaciones.

¿Cuántos conciertos le quedan a Karol G en CDMX?

Después de dos noches en las que Karol G se presentó en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, se dio a conocer que el último concierto de la colombiana, pactado para este domingo 15 de noviembre, ha sido reprogramado después de que la cantante presentara problemas de salud.

La decisión se tomó, asegura el comunicado, para “priorizar su salud y bienestar”, por lo que ahora el show se llevará a cabo el siguiente martes 17 de noviembre en el mismo recinto.

A través de las redes sociales oficiales de Ocesa se informó que el concierto de este domingo de Karol G ahora será el martes 17 de noviembre.

“Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, se lee en el comunicado.

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