Aguanieve, lluvias y frío: así estará el clima este sábado 14 de noviembre

Bajas temperaturas en el país. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 14 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvia en 19 estados de la República Mexicana. Asimismo, se prevé que caiga aguanieve en tres estados.

El frente frío 5 continuará afectando al país este sábado. A su vez, de acuerdo con el SMN, se aproxima el ingreso de un nuevo frente frío, el cual ingresará por el noroeste del territorio.

De este modo, debido a ambos fenómenos, se pronostican lluvias fuertes y temperaturas que podrían alcanzar los -5 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 14 de noviembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Tlaxcala

Posible caída de aguanieve

Baja California

Sonora

Chihuahua

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 14 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleajes de 4.0 a 5.0 metros de altura: Baja California

Baja California Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California Sur

Baja California Sur Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y sin probabilidad de lluvias. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.