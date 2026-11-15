Caravana de más de 100 migrantes parte de Honduras hacia EE. UU. pese a advertencias de Trump

Caravana de migrantes hondureños va rumbo a EE. UU. Foto: Cuartoscuro/AFP

Una nueva caravana migrante con más de un centenar de personas partió este domingo de Honduras con destino a Estados Unidos, pese a las advertencias del presidente Donald Trump contra la migración irregular.

Con mochilas y provisiones de agua, hombres, mujeres y niños comenzaron el recorrido a pie poco antes de las 16:00 horas locales desde la terminal de transportes de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Su primer objetivo es llegar a Corinto, en la frontera con Guatemala, de acuerdo con un periodista de la agencia AFP.

Entre los integrantes de la caravana hay personas que viajan con menores de edad y que buscan mejores oportunidades de vida fuera de su país.

Migrantes salen de Honduras en busca de trabajo

Uno de los participantes es Alexander Vallecillo, un albañil de 18 años que dejó en Honduras a su esposa y a su hijo de ocho meses.

“Nosotros vamos con la intención de trabajar”, declaró a AFP. También lamentó las dificultades económicas que enfrenta en su país.

Otra de las personas que decidió emprender el recorrido es Estela Rodríguez, comerciante de 20 años y madre de dos niñas de dos y cinco años.

Rodríguez explicó que tomó la decisión de migrar después de que una organización criminal intentara extorsionar su negocio de pastelería.

Aunque reconoció que la situación en Estados Unidos es complicada, aseguró que en Honduras las condiciones son aún más difíciles para mantener a su familia.

Trump advierte sobre migración irregular y amenaza con aranceles a México

La salida de esta caravana ocurre en medio de las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el ingreso irregular de migrantes a su país.

Además, el mandatario ha amenazado con duplicar los aranceles a México si el Gobierno mexicano no frena el paso de migrantes hacia Estados Unidos.

Por su parte, la Embajada estadounidense en Tegucigalpa advirtió que quienes crucen ilegalmente enfrentarán consecuencias legales.

“Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre”, publicó la representación diplomática en su cuenta de X.

México reporta desintegración de caravanas migrantes

La nueva movilización también ocurre después de que otra caravana de alrededor de mil centroamericanos llegara a México a principios de noviembre. Además, durante este mes, otro grupo de aproximadamente un centenar de migrantes fue dispersado por autoridades mexicanas.

El viernes, luego de las advertencias arancelarias de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya no había caravanas de migrantes en tránsito por México con destino a Estados Unidos.

Según la mandataria, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2024, México ha desintegrado 24 caravanas migrantes.

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