Bloqueos de campesinos el 17 de noviembre: estos son los 25 puntos donde habrá movilizaciones en cinco estados

Se prevén bloqueos campesinos el 17 de noviembre. Foto: Especial

Los bloqueos y movilizaciones de campesinos convocados para el martes 17 de noviembre de 2026 podrían generar afectaciones en carreteras de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco, además de una concentración en Campeche. Organizaciones agrícolas anunciaron la presencia de productores en 25 puntos del país, como parte de una protesta por presuntos incumplimientos de acuerdos con el Gobierno federal.

La movilización está prevista a partir de las 8:00 horas, de acuerdo con la convocatoria difundida. Sin embargo, el comunicado de seguimiento del 14 de noviembre no establece horarios individuales ni confirma cierres totales en cada ubicación.

La Confederación Agropecuaria de México, en coordinación con organizaciones estatales, ratificó la protesta mediante un comunicado fechado el 14 de noviembre. En el documento identificó los lugares donde habrá presencia de productores, los sentidos de circulación contemplados y las agrupaciones responsables de cada concentración.

Guanajuato concentra 16 de los 25 puntos anunciados, mientras que Jalisco registra cinco, Michoacán dos, Querétaro uno y Campeche uno.

Los organizadores explicaron que la movilización responde a la falta de cumplimiento de compromisos establecidos el 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

¿Qué carreteras tendrán bloqueos de campesinos el 17 de noviembre?

De acuerdo con el listado difundido por las organizaciones agrícolas, los productores se concentrarán en 24 puntos carreteros y una sede administrativa.

Aunque la convocatoria contempla movilizaciones en ambos sentidos de varias carreteras, esto no significa que todas las vialidades permanecerán cerradas durante la jornada.

La relación de ubicaciones es la siguiente:

Guanajuato: estas son las 16 ubicaciones donde habrá movilizaciones

Guanajuato será el estado con mayor número de puntos de protesta, principalmente en carreteras que conectan León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Luis de la Paz.

Los lugares anunciados son:

Carretera 90: entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos Carretera 90: entronque La Herradura, ambos sentidos Carretera 90: entronque a Cuerámaro, ambos sentidos Carretera 90: altura de La Guillete, ambos sentidos Carretera 45: Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, ambos sentidos Carretera Irapuato-Silao: entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos Carretera Irapuato-Salamanca: gasolinera del Distrito de Riego 011, ambos sentidos Carretera 45: Puerto Interior, sentido León-Silao Carretera 45: Puerto Interior, sentido Silao-León Autopista León-Aguascalientes: caseta Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León Autopista León-Aguascalientes: central de abastos de León, sentido León-Aguascalientes Carretera Celaya-Salvatierra: Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra Carretera Celaya-Salvatierra: entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya Carretera 57: entronque con Doctor Mora, ambos sentidos Libramiento Irapuato: gasolineras Las Gemelas, ambos sentidos Carretera 57: entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos

Las concentraciones estarán coordinadas por la Confederación Agropecuaria de México, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense y organizaciones de productores de la entidad.

Entre los tramos contemplados se encuentran accesos carreteros a zonas industriales, agrícolas y de distribución de mercancías.

Querétaro: productores anuncian presencia en la carretera 57

En Querétaro, la Asociación Agropecuaria de Querétaro confirmó una ubicación para la movilización:

Carretera federal 57: caseta de Palmillas, en ambos sentidos

Este punto forma parte del corredor carretero que conecta el centro del país con entidades del norte.

La convocatoria contempla presencia de productores en ambos sentidos, aunque no precisa cuánto tiempo permanecerán en la zona ni si impedirán completamente el paso de vehículos.

Michoacán: dos puntos de movilización anunciados

En Michoacán, la organización Productores Unidos de Michoacán coordinará las concentraciones en dos ubicaciones:

Carretera México-Morelia: a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos

a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos Carretera Vistahermosa-La Piedad: a la altura de Sukarne, en ambos sentidos

Las organizaciones incluyeron ambos puntos en su relación de lugares confirmados para la jornada del martes.

No se especificó si las concentraciones se desarrollarán de manera permanente o intermitente.

Jalisco: cinco carreteras contempladas para las protestas

En Jalisco, los productores anunciaron cinco puntos de movilización, que estarán coordinados principalmente por la organización Amigos por el Campo.

Las ubicaciones son:

Carretera Guadalajara-Colima: kilómetro 40 Carretera Guadalajara-Nogales: a la altura de La Venta del Astillero, en Zapopan Carretera Guadalajara-México: caseta de Ocotlán Carretera La Barca-Atotonilco: a la altura del Hotel Krystal Carretera 80: caseta de Tepatitlán

En el caso de la carretera Guadalajara-México, también participará la organización Productores Unidos de la Ciénega.

A diferencia de otros puntos del listado, el comunicado no especifica los sentidos de circulación contemplados para estas cinco ubicaciones.

Campeche: campesinos se concentrarán en oficinas de la Sader

En Campeche, la movilización anunciada no corresponde específicamente a un bloqueo carretero.

La organización Productores Unidos de Campeche informó que tendrá presencia en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad.

El comunicado no precisa si habrá cierres de calles alrededor de las instalaciones ni establece la duración de la concentración.

¿Por qué los campesinos realizarán bloqueos el 17 de noviembre?

Las organizaciones agrícolas explicaron que la protesta se relaciona con el presunto incumplimiento de acuerdos alcanzados el 22 de octubre de 2026 con la Sader.

De acuerdo con su comunicado, los productores habían convocado a una movilización para el 27 de octubre, pero decidieron suspenderla después de otorgar un voto de confianza a las autoridades federales.

Sin embargo, señalaron que sus peticiones continúan sin una respuesta efectiva, por lo que determinaron retomar las protestas.

Los productores presentaron ocho demandas pendientes:

Apoyo al maíz: garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad de los productores Pagos del trigo: cubrir los adeudos correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025 Pagos del maíz: cubrir los recursos pendientes del ciclo primavera-verano 2026 Seguro agrícola: aplicarlo en las zonas donde los cultivos resultaron afectados por siniestros Cuota energética: aplicar su retroactividad PEUA 2027: eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al programa o establecer mecanismos para cumplirlos ante Conagua, Sader y CFE Precios justos: garantizar que los productores participantes accedan al programa de precio justo para el trigo y el maíz Maíz amarillo: incluir el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría

Estas exigencias forman parte de la agenda presentada por las organizaciones que participan en la convocatoria.

Los productores sostienen que necesitan respuestas a los compromisos asumidos y mecanismos para atender los pagos y apoyos que reclaman.

Campesinos ofrecen disculpas por posibles afectaciones carreteras

En su comunicado, las organizaciones reiteraron su disposición al diálogo con el Gobierno federal, pero solicitaron resultados para atender sus demandas.

También dirigieron un mensaje a la población que podría enfrentar retrasos o dificultades para trasladarse durante las movilizaciones.

“Ofrecemos una sincera disculpa a quienes pudieran ver afectadas sus actividades cotidianas por nuestras acciones”, señalaron.

Los productores explicaron que dieron a conocer anticipadamente las ubicaciones para que la población pudiera tomar previsiones y reducir las afectaciones a terceros.

La Confederación Agropecuaria de México ratificó que la convocatoria se mantiene para el martes 17 de noviembre, después de la suspensión de las protestas previstas para octubre.

¿Qué hacer si vas a viajar por carretera el martes 17 de noviembre?

Ante la posibilidad de bloqueos carreteros y concentraciones de campesinos, quienes tengan previsto circular por las zonas señaladas pueden considerar las siguientes recomendaciones:

Consultar los reportes de Guardia Nacional Carreteras antes de salir

antes de salir Revisar las actualizaciones de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en autopistas de cuota

en autopistas de cuota Considerar posibles retrasos en los tramos incluidos en la convocatoria

Verificar las condiciones de circulación antes de tomar rutas alternas

Seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y seguridad carretera

Las afectaciones dependerán del desarrollo de las movilizaciones y de las decisiones que adopten los participantes en cada punto.

Hasta el comunicado del 14 de noviembre, las organizaciones habían confirmado lugares de concentración, pero no la duración de los posibles cierres ni su alcance.

Por ello, será necesario consultar los reportes de las autoridades carreteras durante la jornada del martes para conocer las condiciones de circulación en tiempo real.

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