Jürgen Klopp critica gestión de Gianni Infantino y pide un cambio en la FIFA

Jürgen Klopp en la conferencia de prensa Foto: AFP

El técnico de la selección alemana, Jürgen Klopp, pidió que Gianni Infantino ya no sea presidente de la FIFA, asegurando que un cambio en el puesto sería una mejora para el futuro del futbol.

Fue durante una conferencia previa a su partido contra la selección de Países Bajos en la Liga de Naciones que criticó la gestión actual del presidente.

“Llevo muchos años siguiendo el fútbol. Hay personas que saben mucho más de esto que yo. Pero creo que ahora la mayoría coincide en que un cambio tendría mucho sentido”, declaró.

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre Gianni Infantino?

El antiguo entrenador del Liverpool cuestionó la gestión de Infantino e incluso la comparó con la de Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

“No pensaba que las cosas pudieran ir a peor después de Sepp Blatter, pero alguien ha conseguido exactamente eso”, afirmó.

Para Klopp, la próxima persona que llegue a la presidencia podría realizar un mejor trabajo. “Hay personas a las que realmente les importa el futuro del fútbol, gente que no se mueve por intereses económicos”, señaló.

Su insistencia radicaba en que la FIFA necesita un dirigente que priorice los intereses del deporte y no los económicos.

“Si alguien así diera un paso al frente, si alguien así llegara a ser presidente, creo que sería una mejora significativa”, agregó.

Estos comentarios del estratega alemán se suman a las críticas que Infantino ha recibido en los últimos meses a raíz de su propuesta por crear una compañía y vender parte de los derechos comerciales del Mundial, así como la creación de un premio de la Paz para entregárselo al presidente estadounidense Donald Trump.

¿Quiénes buscan la presidencia de la FIFA en 2027?

Las próximas elecciones para elegir al presidente de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, donde Gianni Infantino figura como el principal favorito.

Entre los candidatos que buscarán competir contra el suizo se encuentran Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), y Ramón Vega, exdefensa suizo del Tottenham.

El plazo para presentar candidaturas finalizará el próximo 18 de noviembre.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.