El PAN recurrió al Tribunal Electoral para exigir que se emita de inmediato la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La demanda fue presentada este 18 de noviembre ante la falta de un acuerdo en la Cámara de Diputados.

La acción legal está dirigida contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, encabezada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a la que el PAN señala por no cumplir con la obligación constitucional de emitir la convocatoria.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, informó que su partido presentó una demanda de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

“¿Qué demanda el PAN? Convocatoria ya, cumplir con la Constitución ya”, declaró.

Lixa acusó a la Cámara de Diputados de optar por el “tortuguismo” en el proceso para renovar la presidencia del organismo electoral.

Además, informó que tres de las ocho propuestas presentadas por el PAN fueron rechazadas por considerarse inviables.

Entre ellas se encuentra eliminar las facultades otorgadas a Guadalupe Taddei, una propuesta que también comparte Movimiento Ciudadano.

Movimiento Ciudadano pide devolver decisiones al Consejo del INE

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ivonne Ortega, planteó modificar el artículo 45 para recuperar las decisiones colegiadas dentro del INE.

“Es regresar la colegialidad para las decisiones del INE”, explicó la legisladora.

La propuesta busca que las decisiones no queden concentradas en una sola persona.

Monreal busca consenso para elegir a la presidenta del INE

Por su parte, Ricardo Monreal rechazó la postura del senador morenista Ignacio Mier, quien planteó que la presidenta interina, Blanca Cruz, conduzca el proceso electoral de 2027.

“No, no la comparto. Vamos a intentar aquí construir el consenso para elegir a la presidenta del INE”, respondió Monreal.

El coordinador de Morena recordó que la responsabilidad constitucional de elegir a quien encabezará el organismo electoral corresponde a la Cámara de Diputados.

Sobre la propuesta de expresidentes del INE para reconfigurar el Consejo General, señaló que sería necesario revisar sus implicaciones constitucionales y legales.

Explicó que cualquier cambio podría requerir modificaciones a la ley, especialmente si implica concluir anticipadamente el periodo de uno o varios consejeros.

Mientras continúa la discusión, Monreal mantiene su intención de alcanzar un consenso y pidió flexibilidad a los partidos políticos para concretar la elección.

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