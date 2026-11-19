INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó cambios en tres áreas estratégicas de su estructura administrativa. A partir de este 18 de noviembre, Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez asumen como encargados de despacho de distintas unidades y direcciones del organismo.

Los nombramientos corresponden a la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) y la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). El instituto informó que las designaciones entran en vigor este miércoles y dio a conocer la trayectoria profesional de quienes ocuparán los cargos.

Estos son los nuevos encargados de áreas del INE

Israel Fernández Alonso estará al frente de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Es licenciado en Comunicación y cuenta con experiencia en comunicación institucional. De 2011 a 2023 se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.

Por su parte, Michell Jaramillo Gumecindo asumirá la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Es especialista en Justicia Electoral y desde 2025 se desempeña como director de Instrucción Recursal del instituto. Antes de incorporarse a esa área, fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tanto, Nely Zarahit Pérez Martínez quedará al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización. Cuenta con experiencia en fiscalización electoral desde 2012 y, desde 2023, ocupa la Dirección de Resoluciones y Normatividad de esa misma unidad.

El INE destacó que Pérez Martínez obtuvo su cargo mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante el periodo en que ha estado al frente de esa dirección, se han resuelto 3 mil 154 procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

INE anuncia próximas salidas en dos unidades técnicas

El instituto también informó que las personas titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTPDP) concluirán sus encargos el próximo 30 de noviembre.

De esta forma, el organismo electoral anuncia cambios en su estructura de cara a las elecciones del 2027.

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