Las 50 muertes por sarampión registradas en México reavivaron los señalamientos de la oposición contra la política de vacunación del Gobierno federal. Diputados del PRI y del PAN acusaron a la administración anterior de no garantizar el abasto de vacunas ni aplicar medidas preventivas para evitar el avance de la enfermedad.

En la Cámara de Diputados, legisladores señalaron que las deficiencias en la vacunación contribuyeron al brote y pidieron que las autoridades respondan por las consecuencias. Sus declaraciones se dieron en el contexto de la presentación de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la cobertura de inmunización en México.

Diputados del PRI y PAN señalan falta de vacunas contra sarampión

La diputada del PRI, Xitlalic Ceja, sostuvo que las muertes pudieron evitarse y responsabilizó al Gobierno de la Cuarta Transformación por la falta de previsión, el desabasto y los problemas en la atención.

El gobierno de la Cuarta Transformación. Tiene que responder el gobierno definitivamente, porque digamos que no se hicieron medidas que pudieron haberse previsto, se pudo prevenir esta esta situación y evidentemente las autoridades tendrán que hacerse responsables por el, no solo el desabasto, la mala atención y una mala programación.

Por su parte, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, calificó como negligencia la falta de compra y aplicación de vacunas, pese a que existían recursos para adquirirlas.

Aquí lo más grave es que habiendo una vacuna útil y habiendo dinero, no se hayan comprado las vacunas y no se hayan vacunado niños y se hayan muerto. Aquí tenemos más de 50 niños muertos por sarampión, más de 50 niños muertos por tosferina, por falta de vacunación; es la negligencia criminal de este gobierno.

OCDE advierte caída en indicadores de vacunación en México

Los señalamientos de los legisladores coinciden con los datos expuestos por Nicolás Larrain, analista de Políticas en Salud de la OCDE. Explicó que los indicadores de vacunación en México registraron una caída importante después de la pandemia.

De acuerdo con el especialista, la cobertura pasó de 86% antes de la pandemia a 69% después de ella, una reducción que calificó como considerable. A su vez, Larrain aclaró que México también enfrenta rezagos en otras vacunas, entre ellas las que protegen contra difteria, tétanos y tosferina.

Ante este panorama, la OCDE plantea cuatro prioridades para recuperar los niveles de inmunización:

Garantizar el suministro continuo de vacunas.

Identificar a las personas que no cuentan con sus dosis.

Facilitar el acceso a los servicios de vacunación.

Reforzar la confianza de la población en las vacunas.

Gobierno reporta avances en vacunación contra sarampión

Por su parte, el Gobierno federal informó el 17 de noviembre que México alcanzó 90% de cobertura de vacunación contra el sarampión, luego de aplicar 40.9 millones de dosis entre 2025 y 2026. También reportó una reducción de más de 90% en los contagios semanales durante las últimas 12 semanas.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de noviembre se habían acumulado 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones por esta enfermedad desde el inicio del brote en 2025.

Las declaraciones de los diputados mantienen el debate sobre las responsabilidades por el rezago en vacunación, mientras las autoridades sanitarias continúan con la estrategia para contener el brote.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.