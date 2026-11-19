El Gobierno federal busca que Talleres Gráficos de México (TGM) se convierta en el principal productor de documentación y materiales electorales, con el objetivo de reducir costos y dejar estas tareas en manos de instituciones públicas. La propuesta contempla modernizar su infraestructura y modificar la legislación para que la producción electoral sea obligatoria para los entes públicos.

Sin embargo, el proyecto abre una pregunta sobre la capacidad real del organismo para asumir esa responsabilidad. En años recientes, Talleres Gráficos recurrió a empresas privadas para ampliar su producción, un esquema que también quedó bajo revisión por presuntas irregularidades en contrataciones y subcontrataciones.

Talleres Gráficos de México busca concentrar la producción electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el propósito es reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo las especificaciones y el control de calidad del Instituto Nacional Electoral (INE).

La funcionaria reconoció que actualmente ya existe participación de instituciones públicas, pero no es una obligación legal. También anunció la modernización de Talleres Gráficos con maquinaria de última tecnología.

La propuesta se desarrollará en dos etapas: una primera de fortalecimiento administrativo y transparencia, de noviembre de 2026 a junio de 2027, y otra de modernización y cambios legales, prevista de julio de 2027 a 2030.

El esquema de capacidad ampliada y las investigaciones

Entre 2022 y 2025, durante la gestión de Maribel Aguilera, Talleres Gráficos recurrió al esquema de “capacidades ampliadas”, mediante el cual el organismo recibía contratos, pero parte de los trabajos era realizada por empresas privadas.

El consejero electoral Arturo Chávez López, quien dirigió Talleres Gráficos durante seis meses, reconoció que la institución no tenía capacidad técnica para producir por sí misma las credenciales para votar. También afirmó que detectó irregularidades en el esquema de subcontratación y presentó denuncias ante las autoridades fiscalizadoras.

Por otra parte, la ASF documentó irregularidades administrativas en adjudicaciones directas realizadas por Talleres Gráficos durante 2024. Entre sus observaciones pidió investigar 17 pedidos que debieron formalizarse mediante contratos.

Gobernación promete transparencia en contratos de Talleres Gráficos

Ante los cuestionamientos, Rosa Icela Rodríguez anunció medidas para vigilar las contrataciones y evitar que se repitan prácticas irregulares. Entre los mecanismos que plantea el Gobierno federal están:

Padrón público de contratistas, con evaluación de capacidades técnicas y operativas.

Registro abierto de contratos, convenios y órdenes de producción.

Solicitud de auditorías anuales a la ASF.

Exclusión de empresas con impedimentos legales o que no acrediten capacidad para prestar los servicios.

La secretaria también sostuvo que la modernización de Talleres Gráficos no vulnerará la autonomía del INE, pues el organismo podrá trabajar para distintos contratantes.

Así, el reto será que la ampliación de las responsabilidades de Talleres Gráficos esté acompañada de capacidad técnica, controles de calidad y transparencia, para evitar que los contratos cuestionados únicamente cambien de intermediario.

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