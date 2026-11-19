El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis sin precedentes, debido a señalamientos de presunta corrupción, vacantes en puestos clave y falta de acuerdos para renovar su presidencia.

En entrevista con Uno TV, Valdés explicó que cuatro expresidentes del organismo electoral se reunieron para solicitar que se acelere la designación de una nueva presidencia y se fortalezca la integración del Instituto antes de las próximas elecciones.

Expresidentes del INE alertan por crisis y presunta corrupción

Leonardo Valdés aseguró que el organismo electoral atraviesa una situación que no había enfrentado anteriormente, incluso durante procesos electorales con resultados cerrados y fuertes disputas políticas.

Según el exfuncionario, existen señalamientos sobre una presunta red de corrupción relacionada con la asignación irregular de contratos, que habría beneficiado a funcionarios del Instituto.

Consideró que esta situación ha afectado la credibilidad y la confianza ciudadana en el INE.

También advirtió que, a 199 días de la jornada electoral mencionada durante la entrevista, el Consejo General y la Junta General Ejecutiva no estaban debidamente integrados, debido a vacantes y renuncias de funcionarios.

Piden renovar la presidencia y reconfigurar el Consejo General

Valdés aclaró que los expresidentes del organismo no solicitan una renovación completa del Consejo General, sino una reconfiguración mediante acuerdos entre las fuerzas políticas.

Explicó que la propuesta también cuenta con el respaldo de una veintena de exconsejeros electorales.

El exfuncionario planteó que algunos integrantes del Consejo General cercanos a la presidenta Guadalupe Taddei deberían reconsiderar su permanencia en el cargo.

Como antecedente, mencionó un acuerdo sobre la validez de boletas electorales que aparecieran sin doblar durante el cómputo de votos.

De acuerdo con Valdés, el Tribunal Electoral ordenó modificar ese acuerdo después de las impugnaciones presentadas por partidos políticos.

Valdés responde a críticas desde la Cámara de Diputados

Durante la entrevista, Valdés también respondió a los cuestionamientos sobre la autoridad moral de los expresidentes para solicitar cambios en el INE.

Señaló que las descalificaciones personales no contribuyen a la discusión y sostuvo que su planteamiento responde a una responsabilidad con las instituciones electorales.

Asimismo, defendió su decisión de incorporarse a una organización política después de haber dejado su cargo como funcionario electoral hace 13 años.

Finalmente, insistió en que la designación de la nueva presidencia del INE debe surgir de un consenso político, con participación de las distintas fuerzas representadas en el organismo.

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