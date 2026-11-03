¿Qué pasa si Trump pierde el Congreso en las elecciones de Estados Unidos?

| 22:09 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

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Donald Trump no aparece en las boletas de mañana; sin embargo, toda la elección gira en torno a él. Casi la mitad de los electores vota en su contra en unos comicios donde están en juego la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gubernaturas.

Su adversario más incómodo no es el Partido Demócrata: es el recibo de la luz, el teléfono y la cuenta del supermercado. Los aranceles y la guerra contra Irán encarecen todo; de hecho, dos de cada tres estadounidenses culpan a sus políticas por los precios.

Trump pierde terreno entre los latinos, y las redadas de Ice en Miami son munición electoral para los demócratas.

El riesgo no termina con el resultado, sino que empieza con la reacción de Trump: sólo aceptará una elección “honesta”, y él decide qué significa esa palabra. Su Departamento de Justicia enviará observadores a los 50 estados; la pregunta obligada es si vigilarán el voto o buscarán argumentos para impugnar una derrota.

Si Trump pierde la Cámara, se abre la puerta al juicio político; en juego está la capacidad de poner límites al presidente.

Para México, una derrota de Trump cambiaría la dinámica, no las exigencias. Frontera, narcotráfico y presión comercial son prioridades de Estado, no obsesiones de un solo presidente.

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