Entran en vigor nuevas reglas de la SEP para celulares en escuelas

Entran en vigor las reglas de la SEP para celulares en escuelas. FOTO: Cuartoscuro

Este martes 3 de noviembre de 2026 entran en vigor las nuevas reglas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para restringir el uso de celulares en escuelas públicas y privadas de México. La medida aplica principalmente a estudiantes de primaria y secundaria, quienes no podrán utilizar sus teléfonos durante las clases ni en los recreos.

La disposición, confirmada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, busca reducir las distracciones, mejorar la concentración de los alumnos y fomentar la convivencia escolar. Las restricciones serán diferentes según el nivel educativo.

📢 A partir de este 3 de noviembre, en las primarias y secundarias públicas y privadas de todo el país se restringe el uso de celulares y dispositivos digitales durante toda la jornada escolar, incluido el recreo. 📵🏫 Esta medida, impulsada por el gobierno de la presidenta… pic.twitter.com/jtNwwFEdso — SEP México (@SEP_mx) November 3, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los alumnos podrán llevar sus teléfonos a la escuela y mantenerlos guardados en sus mochilas. Sin embargo, su uso estará restringido durante el horario escolar.

La medida fue aprobada por las autoridades educativas de las 32 entidades del país.

¿Qué pasará con los celulares en preparatorias y universidades?

La SEP estableció condiciones diferentes para cada nivel educativo:

Primaria y secundaria: uso de celulares restringido durante clases y recreos.

Preparatoria y bachillerato: cada plantel definirá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa.

Universidades: se promoverá el uso responsable y crítico de la tecnología.

En educación superior también se busca que los estudiantes comprendan el funcionamiento de los algoritmos y las implicaciones de la inteligencia artificial.

¿Por qué la SEP restringe el uso de celulares?

Mario Delgado explicó que las nuevas disposiciones buscan recuperar los espacios de convivencia entre estudiantes y reducir las distracciones relacionadas con los dispositivos móviles.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula”, señaló el funcionario.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por las autoridades educativas estatales.

La SEP aclaró que el objetivo no es alejar a los alumnos de la tecnología, sino fomentar su uso responsable y fortalecer el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.

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