Por acto vandálico, se registra fuga de gas en ducto Los Cocos-Cangrejera

Fuga de gas natural en Coatzacoalcos. Foto: Uno TV

Un presunto acto vandálico provocó una fuga de gas natural y explosión en un ducto en el ejido 5 de mayo en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, por lo que las autoridades activaron un operativo de atención y prevención para salvaguardar la integridad de las familias de la zona.

Se trató de una fuga de gas natural en el gasoducto Los Cocos-Cangrejera, donde las válvulas fueron cerradas. Actualmente, según lo informado, ya no existe riesgo para la población.

Reparación podría tardar alrededor de un mes

Debido al daño de la infraestructura afectada, se dio a conocer que la reparación de la válvula de 24 pulgadas podría prolongarse aproximadamente un mes. Durante este periodo, se realizarán los trabajos técnicos correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), la fuga fue ocasionada por un acto vandálico en el gasoducto. Por ello, se realizaron las maniobras correspondientes y el cierre de la válvula del paso de regulación Los Cocos para controlar la situación.

Se precisó que la afectación al suministro de gas natural se limita al complejo petroquímico Cangrejera, mientras que los demás usuarios mantienen su abastecimiento sin afectaciones.

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