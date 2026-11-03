En la frontera recuerdan a migrantes fallecidos previo a elecciones en EE. UU.

Altar en Tijuana. Foto: Uno TV

En la frontera entre México y Estados Unidos, organizaciones civiles recordaron a los migrantes que murieron o desaparecieron durante su trayecto en busca de mejores oportunidades. Con un altar instalado en la explanada de El Chaparral, en Tijuana, rindieron homenaje a hombres, mujeres y menores que no lograron llegar a su destino.

La conmemoración por el Día de Muertos también se convirtió en un llamado a respetar la vida de las personas en movilidad. El homenaje se realizó en vísperas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles sobre las políticas migratorias y las muertes registradas durante operativos y detenciones.

Migrantes fallecidos: altar en Tijuana exige respeto a la vida

El hermano Raúl Ochoa, director de la Casa del Migrante en Tijuana, explicó que el objetivo del altar es recordar a quienes perdieron la vida y pedir que se respete la integridad de las personas que abandonan sus hogares.

Esta conmemoración que hacemos en el marco de la celebración del Día de Muertos, más que hacer un recuerdo de los que ya no están con nosotros, es también hacer un llamado al respeto a la vida de las personas, al respetar, honrar la vida de todas aquellas personas migrantes, hombres, mujeres y niños que han dejado su tierra en busca de un mejor horizonte.

La actividad también dio espacio a quienes continúan varados en la frontera. Es el caso de Fátima, una mujer originaria de Honduras que lleva dos años en México junto con sus dos hijos.

Estoy con mis dos hijos de paso, pues la idea era para el otro lado, ¿verdad? Pero creo que con la política que han habido ahorita, pues se ha dificultado. Nosotros tenemos un plan de vida, ¿verdad?, futuro con nuestros hijos y eso nos ha llegado a obstaculizar el paso

Fátima expresó que espera que las elecciones intermedias de Estados Unidos permitan revisar las condiciones que enfrentan las familias migrantes. También pidió oportunidades para que los menores puedan tener acceso a una vida con mejores condiciones.

¿Cuántos migrantes han muerto en su intento por llegar a EE.UU.?

La dimensión de la tragedia también se refleja en los registros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su proyecto Missing Migrants reportó más de 9 mil 223 muertes en rutas migratorias de América desde 2014, de acuerdo con su informe regional de 2023. La cifra evidencia los riesgos que enfrentan quienes buscan cruzar fronteras por rutas irregulares. missingmigrants.iom.int

En el caso de niñas, niños y adolescentes, Valeria Ruiz, coordinadora de Casa YMCA para la Niñez y Juventud en Movilidad, señaló que existen reportes de más de 4 mil menores fallecidos durante el tránsito migratorio en el mundo.

Tenemos algunos reportes que nos hablan de más de 4 mil niñas, niños y adolescentes identificados alrededor del mundo que han fallecido en el tránsito migratorio. Tenemos al menos 500 identificados en las Américas y otros datos también registran alrededor de 200 en lo que es nuestra región de la frontera que compartimos entre México y Estados Unidos

Elecciones intermedias de EE. UU. y políticas migratorias

El homenaje se realizó un día antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para este martes 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado, de acuerdo con información oficial estadounidense.

José Luis Pérez Canchola, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró que los resultados podrían representar un contrapeso a las políticas del presidente Donald Trump.

El derecho a emigrar es un derecho humano universal y más en estos tiempos con tanta violencia.

Por su parte, José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, pidió que las muertes de personas migrantes durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) formen parte de la discusión pública.

Es bien importante precisamente esta conmemoración de poner este altar aquí en la frontera. No podemos hacerlo hacia otro lugar porque estamos aquí en México, pero sí darles entender nosotros como sociedad civil de que no estamos de acuerdo en esas formas en la que actúa e interactúa el gobierno federal de ICE en las detenciones, repito, donde se utiliza la fuerza letal y ahí están los resultados de más de 18 muertes de mexicanos en manos del gobierno federal.

Mientras tanto, los albergues de Tijuana reportan una menor llegada de menores migrantes. Quienes permanecen en la ciudad enfrentan dificultades para reunificarse con sus familias, ingresar a la escuela y regularizar su situación.

Así, el altar de El Chaparral busca mantener presentes sus historias, mientras las organizaciones esperan que el proceso electoral abra espacio a nuevas discusiones sobre los derechos de las personas migrantes.

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