Martha Magaña frente al Tribunal de Disciplina Judicial: quiénes son los magistrados que revisan su caso

Martha Magaña compareció a distancia ante TDJ. Foto: Agustín Velasco

La jueza en retiro Martha Eugenia Magaña López compareció el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), por haber concedido en agosto de 2024 una suspensión provisional contra el proceso legislativo de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso reavivó el debate sobre la independencia judicial y las posibles consecuencias de sancionar decisiones de jueces. El Tribunal está integrado por cinco magistrados: Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar, algunos con antecedentes políticos y vínculos con gobiernos y procesos de Morena.

¿Por qué revisan el caso de Martha Magaña?

El 30 de agosto de 2024, Magaña concedió una suspensión provisional para frenar la discusión y votación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, al resolver un amparo relacionado con el procedimiento legislativo.

La orden no detuvo el avance de la reforma. Después, la jueza enfrentó un procedimiento disciplinario. Tras retirarse de la carrera judicial, se estableció en Madrid, España, desde donde compareció de manera remota.

Magaña ha defendido que su resolución se apegó al marco jurídico vigente y calificó la audiencia como una forma de persecución contra quienes cuestionaron la reforma. Sus simpatizantes advierten que sancionar criterios jurídicos podría inhibir la independencia de otros juzgadores.

Celia Maya García: tres veces candidata a gobernadora

La presidenta del TDJ desde septiembre de 2025 fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro durante más de tres décadas y consejera de la Judicatura Federal.

Su trayectoria también incluye tres candidaturas al gobierno de Querétaro: en 2003 por el PRD y en 2015 y 2021 por Morena. Además, formó parte de propuestas para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Eva Verónica de Gyvés: postulada para la FGR y la Corte

Antes de llegar al TDJ por elección judicial en 2025, fue consejera de la Judicatura Federal entre 2019 y 2024. En el gobierno de López Obrador formó parte de una terna para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 y fue considerada para integrar la SCJN.

Es licenciada en Derecho por la UNAM y fue jueza penal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Bernardo Bátiz: procurador durante el gobierno de López Obrador

Bátiz fue procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal entre 2000 y 2006, cuando López Obrador era jefe de Gobierno. También fue diputado federal, participó en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y colaboró en la fundación de Morena.

Antes de asumir como magistrado del TDJ en septiembre de 2025, integró el Consejo de la Judicatura Federal desde 2019. Anteriormente militó en el PAN, entre 1965 y 1992, y después participó en espacios vinculados con el PRD y Morena.

Indira García: trayectoria en fiscalización y transparencia

Abogada por la Universidad de Colima, García Pérez encabezó el órgano de fiscalización superior de ese estado y fue comisionada del instituto local de transparencia. En agosto de 2026 fue designada presidenta de la Autoridad Garante del Poder Judicial de la Federación.

Su carrera se ha concentrado principalmente en auditoría, rendición de cuentas y transparencia, a diferencia de otros integrantes con antecedentes electorales o partidistas más visibles.

Rufino León Tovar: buscó la candidatura de Morena en Hidalgo

León Tovar fue secretario de Movilidad de la Ciudad de México y de Hidalgo, además de magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En 2021 se registró en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura al gobierno de Hidalgo, que finalmente obtuvo Julio Menchaca. En 2025 llegó al TDJ mediante la elección judicial.

El debate sobre la independencia judicial

El caso de Magaña se desarrolla en medio de cuestionamientos sobre los procedimientos disciplinarios contra personas juzgadoras. Sus críticos advierten que las sanciones podrían generar temor al resolver asuntos sensibles; el Tribunal debe determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

La comparecencia no significó por sí misma una sanción definitiva contra la exjueza. El resultado dependerá de las determinaciones que se tomen dentro del procedimiento.

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