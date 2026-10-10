¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar y quiénes pueden recibirlo?

Fondo de Pensiones para el Bienestar. Foto: Shutterstock

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público creado por el Gobierno de México para complementar las pensiones de determinados trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de acercar su ingreso de retiro a su último salario.

El mecanismo no elimina las Afores ni deroga los regímenes de cuentas individuales. En su lugar, otorga un complemento económico a quienes cumplen con los requisitos establecidos y cuya pensión resulta inferior al salario de referencia, hasta un límite máximo que se actualiza cada año. Para 2026, el monto máximo de referencia es de 17 mil pesos mensuales, sujeto a las condiciones de elegibilidad y a la suficiencia de recursos del fondo.

¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El fondo funciona como un apoyo adicional a la pensión que recibe una persona jubilada. Su finalidad es cubrir la diferencia entre el monto de la pensión y el salario de referencia que corresponda, sin rebasar el límite anual establecido.

El complemento está dirigido a trabajadores que cotizaron bajo los siguientes esquemas:

IMSS: personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, bajo la Ley del Seguro Social de 1997.

personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, bajo la Ley del Seguro Social de 1997. ISSSTE: trabajadores incorporados al régimen de cuentas individuales a partir del 1 de abril de 2007.

El monto del apoyo depende de cada caso. Si el salario de referencia es igual o inferior al límite establecido, el complemento puede acercar la pensión al 100% de ese ingreso. Si el salario supera el tope, el complemento no puede exceder el monto máximo vigente.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar está dirigido a personas que cumplen con los criterios establecidos para acceder a una pensión por vejez bajo los regímenes señalados.

Entre las condiciones generales se encuentran:

Tener 65 años o más .

. Haber cotizado en el IMSS bajo la Ley de 1997 o pertenecer al régimen de cuentas individuales del ISSSTE.

Contar con una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024.

Recibir una pensión inferior al salario de referencia que corresponda.

Cumplir con los requisitos específicos del instituto de seguridad social correspondiente.

En el caso del IMSS, también deben cumplirse las semanas de cotización requeridas para obtener la pensión. Para 2026, el mínimo establecido para la Ley de 1997 es de 875 semanas. Existen condiciones adicionales según la modalidad de pensión, por lo que no todas las personas jubiladas son elegibles. El monto de referencia para 2026 es de 17 mil 885.85 pesos mensuales y se actualiza anualmente conforme a los criterios establecidos por el Gobierno federal.

¿Cuál es el objetivo del fondo?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene como finalidad mejorar los ingresos de retiro de trabajadores cuyas pensiones calculadas bajo el sistema de cuentas individuales pueden ser inferiores a su último salario.

Para ello, el fideicomiso recibe, administra e invierte recursos que se utilizan para financiar los complementos económicos, los cuales se entregan a través de las instituciones de seguridad social correspondientes.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el mecanismo busca que las personas elegibles reciban una pensión más cercana a su último salario, dentro del límite establecido y sujeto a la suficiencia financiera del fondo.

¿De dónde surge esta medida?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar se creó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2024. Se constituyó como un fideicomiso público a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el Banco de México como institución fiduciaria.

La medida forma parte de la política federal para mejorar los ingresos de las personas jubiladas. En una conferencia del 9 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el propósito del complemento:

“En vez de retirarse con cuatro mil pesos, si ganaban 16 mil, se van a retirar con un ingreso mensual de 16 mil pesos de manera automática”.

Este planteamiento se refiere a las personas que cumplen con las condiciones del fondo, no a la totalidad de quienes reciben una pensión en México.

¿El aumento es automático para todos los pensionados?

No. El complemento no se entrega de manera universal a todas las personas jubiladas. Está sujeto al régimen de cotización, la edad, la fecha de resolución de la pensión, el monto correspondiente y otros criterios específicos.

En el caso del IMSS, la elegibilidad se revisa durante el trámite de pensión por vejez, por lo que no es necesario presentar una solicitud independiente para obtener el complemento si se cumplen los requisitos. El monto se determina a partir del salario de referencia y de la pensión otorgada.

Por ello, quienes estén próximos a jubilarse deben revisar su situación ante el IMSS o el ISSSTE y confirmar que cumplen las condiciones aplicables. El resultado depende de su historial de cotización y de las reglas correspondientes.

¿De dónde salen los recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El fideicomiso se integra con recursos provenientes de distintas fuentes previstas en la legislación. Entre ellas están los saldos de determinadas subcuentas de retiro y vivienda de trabajadores que cumplen las condiciones legales de edad e inactividad laboral, así como otras aportaciones contempladas para financiar el mecanismo.

En el caso de las cuentas individuales, la transferencia de recursos al fondo no significa que se extinga el derecho de los trabajadores o sus beneficiarios a reclamarlos conforme a las disposiciones aplicables. Las autoridades han establecido mecanismos para solicitar la devolución de recursos cuando corresponda.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar representa un mecanismo complementario al sistema de cuentas individuales. Su alcance depende de los requisitos de acceso, las reglas de operación y los recursos disponibles para cubrir las pensiones de las personas beneficiarias.

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