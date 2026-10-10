VIDEO: con pistola, y a plena luz del día, asaltan a automovilista en la Miguel Hidalgo

Captan asalto a mano armada en plena luz del día en CDMX.Foto: Getty/SSC

Un asalto a un automovilista quedó registrado en video en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Chapultepec, donde dos presuntos delincuentes habrían interceptado al conductor de una camioneta para despojarlo de sus pertenencias.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, los agresores habrían seguido a la víctima desde Santa Fe, luego de que presuntamente acudiera a una sucursal bancaria para realizar un depósito. Sin embargo, en lugar de dinero en efectivo, los sujetos se habrían llevado una maleta con artículos de gimnasio.

El atraco ocurrió sobre avenida Paseo de la Reforma, en el cruce con la calle Explanada, en la colonia Lomas de Chapultepec, una zona ubicada en el poniente de la capital.

FALLA la RATA:

IBAN por $… y SE LLEVAN una MALETA de GIMNASIO

Así encañonaron al conductor de una camioneta al q siguieron desde Santa Fe.

Lo amagaron en la zona de Las Lomas y le robaron una maleta.

La víctima acababa de salir de un banco donde depositó $.

Supone q creyeron q… pic.twitter.com/WLNYC9xVXQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 9, 2026

SSC mantiene monitoreo para localizar a los asaltantes

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que personal de la dependencia analiza las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los probables responsables.

En un mensaje relacionado con el caso, la dependencia señaló que el asalto ocurrió el día anterior en avenida Paseo de la Reforma, esquina con calle Explanada, en la colonia Lomas de Chapultepec.

La #SSC informa:



En relación con el video difundido en redes sociales sobre un asalto a un automovilista ocurrido el día de ayer en Avenida Paseo de la #Reforma, esquina calle Explanada, colonia #LomasDeChapultepec, se informa que personal de la SSC ya realiza el análisis de las… pic.twitter.com/8eFzyUNhFP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 9, 2026

La SSC también informó que estableció contacto con la persona afectada para brindarle orientación sobre cómo presentar la denuncia correspondiente. De acuerdo con la dependencia, la víctima refirió que acudiría al Ministerio Público.

Las autoridades mantienen el análisis de las imágenes para reconstruir los movimientos de los presuntos responsables y avanzar en su localización. Por ahora, la información oficial disponible se centra en las labores de revisión de las cámaras y la atención a la víctima. No se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

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