¿Qué métodos de ejecución existen en EE. UU.? Caso de Christa Pike despierta dudas

Los métodos de ejecución varían según el estado. Foto: Pixabay | Getty Images

Christa Pike, condenada a muerte, fue sometida a la ejecución por inyección letal este jueves 1 de octubre en Tennessee, Estados Unidos; sin embargo, sobrevivió a la fórmula en dos ocasiones y ahora se encuentra grave. Esta historia ha hecho que la gente se pregunte: ¿cuáles son los métodos de ejecución autorizados en Estados Unidos?

El portal Death Penalty Information Center explica los métodos que existen para la ejecución en EE. UU. hasta a la fecha, cada entidad maneja métodos diferentes y algunos se han vuelto alternativas al método originalmente establecido dependiendo del estado.

¿Cuáles son los métodos de ejecución en EE. UU.?

Inyección letal

Esta inyección se puede componer de uno, dos o hasta tres fármacos, cómo se utiliza depende de cada entidad.

Los protocolos de uno o dos fármacos suelen utilizar una dosis letal de un anestésico o sedante.

Mientras que el protocolo de tres fármacos utiliza un anestésico o sedante, seguido generalmente de bromuro de pancuronio para paralizar al recluso y cloruro de potasio para detener su corazón.

La inyección letal se popularizó a finales del siglo XX buscando sustituir los métodos de ejecución que había en el pasado, entre los que incluso existía la horca.

La propuesta se le atribuye al médico Julius Mount Bleyer en 1888, pero fue retomada por los estados de Texas y Oklahoma que adoptaron una versión más moderna del método.

Con el paso del tiempo han cambiado las formulas para que no sean tan dolorosas o agresivas.

Actualmente, se considera el método más utilizado y de acuerdo con los datos reportados por Death Penalty Information Center, se han registrado mil 492 ejecuciones en el país mediante este procedimiento que se usa en 28 entidades, el Ejército y el Gobierno de Estados Unidos.

Aunque en Nuevo Hampshire se abolió la pena de muerte en 2019, es posible que la derogación no se aplique retroactivamente, por lo que un preso podría enfrentar una posible ejecución mediante este método si fue sentenciado antes de esa fecha.

Electrocución

El número registrado de muertes por este método fue de 163 desde 1976 a la fecha.

Aunque se usa en nueve estados, solo en uno es un método de ejecución predeterminado: Carolina del Sur. Para las otras ocho entidades es secundario a la inyección letal.

El portal señala que los tribunales supremos de Georgia, en 2001, y Nebraska, en 2008, dictaminaron que el uso de la silla eléctrica viola las prohibiciones constitucionales estatales contra los castigos crueles e inusuales.

Por su parte, en Virginia se había autorizado la silla eléctrica como método de ejecución en algunos casos, pero se abolió la pena de muerte en marzo de 2021.

Existe un registro relevante vinculado a esta forma de ejecución, pues el 3 de mayo de 1946, fue sometido a la silla Willie Francis, un joven de 16 años en el estado de Luisiana.

Hasta el momento, es el único caso del que se tiene registro que haya sobrevivido a un intento de ejecución en la silla eléctrica en Estados Unidos.

Aunque esto no le dio la salvación, pues fue ejecutado con éxito el 9 de mayo de 1947, por el mismo procedimiento.

Se supo que la primera ocasión sobrevivió debido a un fallo de los instaladores del instrumento.

Gas

Comúnmente se utiliza gas nitrógeno en este tipo de ejecuciones en Estados Unidos, sin embargo, medios estadounidenses indican que entre 1979 y 1999, once reclusos fueron ejecutados con gas cianuro.

En las ejecuciones con gas letal, el condenado es atado a una silla o camilla dentro de una cámara hermética justo antes de que se libere el gas.

Se le coloca una máscara al recluso y se bombea nitrógeno, privándolo de oxígeno y causándole la muerte.

Los registros de ejecuciones por gas desde 1976 arrojan que se ha aplicado en 19 personas.

Es un método alternativo en nueve estados a la inyección letal como ocurrió con Kenneth Eugene Smith, condenado en Alabama.

Fue ejecutado a través del gas letal en enero de 2024 mediante hipoxia por nitrógeno luego de que había sobrevivido a un intento fallido de ejecución por inyección letal en el año 2022.

Pelotón de fusilamiento

De acuerdo con PBS News, en las ejecuciones por fusilamiento, el condenado suele ser atado a una silla y recibe un disparo en el corazón por parte de los ejecutores, que se colocan a una distancia de alrededor de 7.6 metros.

El método busca que se detenga el corazón de la persona, pero puede fallar.

Solo se han registrado seis muertes mediante este método en Estados Unidos y, desde julio de 2026, solo en un estado es el método principal: Idaho.

Es una alternativa a la electrocución en Carolina del Sur y a la inyección letal en otros tres estados.

El medio PBS News señala que Mikal Mahdi, condenado a muerte en Carolina del Sur por robos violentos y asesinatos.

Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 2025, pero sus abogados señalaron que estaba consciente y probablemente sufrió un dolor extremo durante aproximadamente un minuto porque las balas lo impactaron más abajo de lo esperado.

Un dato a tomar en cuenta es que en Tennessee se autorizan la inyección letal y la electrocución, pero si se consideran inconstitucionales en algún momento, los presos pueden ser ejecutados mediante cualquier método constitucional.

En 2025, Florida y Carolina del Norte autorizaron cualquier método de ejecución que no se considere inconstitucional.

Ese mismo año, Carolina del Norte también eliminó las prohibiciones sobre la electrocución y la inyección letal.

¿Qué ocurrió con el caso de Christa Pike?

Christa Pike fue acusada del asesinato y tortura de la estudiante Colleen Slemmer, de 19 años, en Knoxville, Tennessee.

De acuerdo con documentos de Amnistía Internacional, Pike creció en un entorno marcado por abuso sexual, violencia física, abandono y negligencia.

La organización señaló que sus abogados no presentaron durante el juicio buena parte de la información sobre esos antecedentes.

Según el expediente del caso, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, participaron en el ataque que terminó con la muerte de Slemmer en enero de 1995.

Pike fue declarada culpable de homicidio en primer grado y recibió la pena de muerte.

En el caso de Shipp, quien tenía 17 años al momento del crimen, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Christa Pike se convertiría en la primera mujer en Tennessee, en más de dos siglos, en ser ejecutada dentro de la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Sin embargo, no perdió la vida, pues sobrevivió a las primeras dos dosis de la inyección letal de pentobarbital.

Tras los intentos, Pike fue trasladada en ambulancia hacia un centro médico externo y, hasta la mañana de este jueves, las autoridades no habían informado sobre su estado de salud ni por qué falló el procedimiento.

¿Qué dice la ley de Tennessee tras el intento fallido de ejecución?

La situación de Christa Pike abre ahora una nueva interrogante: ¿qué ocurre con una sentencia de muerte cuando el procedimiento no logra concretarse?

La ley de Tennessee establece que una condena a muerte permanece vigente cuando la persona no ha sido ejecutada conforme a la sentencia, por lo que la pena impuesta a Pike no queda anulada por lo ocurrido el 30 de septiembre.

Sin embargo, la legislación estatal no establece expresamente cuántos intentos de ejecución pueden realizarse. Al mismo tiempo, el Departamento de Corrección de Tennessee informó que durante el procedimiento se siguió el protocolo aprobado por la Oficina del Fiscal General y que ese protocolo no permite realizar procedimientos adicionales después de los que se llevaron a cabo esa noche.

La ley estatal contempla además la electrocución como método alternativo en determinadas circunstancias, pero para las personas que cometieron el delito antes del 1 de enero de 1999, como Pike, existe la posibilidad de elegir ese método mediante una renuncia escrita a la inyección letal; sin embargo, la norma también establece condiciones específicas para que pueda utilizarse.

Por ahora, está confirmado es que la sentencia de muerte de Pike continúa vigente, pero no existe en la ley una disposición específica que describa qué ocurriría después de dos intentos fallidos de inyección letal.

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