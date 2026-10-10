Manifestantes bloquean 13 horas y colapsan la México-Querétaro

| 21:14 | Fernando Cruz | Uno TV

Bloqueo de 13 horas en la México-Querétaro provoca filas de más de 15 km. Encapuchados retiran a manifestantes en Teoloyucan.
Hasta el último reporte, la circulación seguía afectada. FOTO: UnoTV

Un bloqueo de aproximadamente 13 horas en la autopista México-Querétaro provocó caos vial y filas de vehículos de más de 15 kilómetros en ambos sentidos, a la altura de Teoloyucan, Estado de México. La protesta afectó a miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

La movilización comenzó desde temprana hora en el crucero de Puente Grande, entre Teoloyucan y Cuautitlán, donde alrededor de 20 manifestantes exigieron la repavimentación de la avenida de las Ánimas. Cerca de las 20:30 horas, un grupo de personas encapuchadas retiró por la fuerza a los inconformes y liberó la vialidad.

¿Qué pasó en la México-Querétaro y por qué hubo bloqueo?

Los manifestantes cerraron la circulación para exigir la reparación de la avenida de las Ánimas, la cual, según denunciaron, se encuentra destrozada y prácticamente intransitable.

La protesta se prolongó durante varias horas y provocó afectaciones en una de las principales vías de conexión entre el Estado de México y la capital del país.

  • Las filas de vehículos se extendieron desde la caseta de Tepotzotlán hasta Perinorte, con complicaciones para circular en ambos sentidos.

Caos vial se extendió a Periférico Norte y Gustavo Baz

Conforme avanzó la noche, las afectaciones alcanzaron otras vialidades importantes del Valle de México.

Entre los puntos afectados se encuentran:

  • Autopista México-Querétaro: filas superiores a 15 kilómetros en ambos sentidos.
  • Periférico Norte: circulación paralizada por las consecuencias del bloqueo.
  • Vía Gustavo Baz: afectaciones viales en Tlalnepantla.
  • Tepotzotlán: complicaciones en los accesos al Pueblo Mágico y en la zona de la caseta.

Los usuarios del transporte público también resultaron afectados. Algunos pasajeros quedaron atrapados durante horas dentro de las unidades y tuvieron que bajar para continuar sus recorridos a pie.

Encapuchados retiran a manifestantes y liberan la autopista

Alrededor de las 20:30 horas, un grupo de personas encapuchadas llegó al punto de la protesta y retiró violentamente a los manifestantes, quienes se preparaban para pasar la noche en el lugar.

Tras estos hechos, comenzó la liberación de la vialidad y los inconformes empezaron a retirarse.

Sin embargo, pese al retiro del bloqueo, el caos vehicular continuaba durante la noche, con filas superiores a 15 kilómetros en ambos sentidos de la México-Querétaro.

Hasta el último reporte, la circulación seguía afectada por la acumulación de vehículos.

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