Río Ostuta aumenta su nivel por las lluvias y pone en riesgo a comunidades del Istmo de Oaxaca

Río Ostuta incrementa su nivel en Oaxaca. Foto Rubén Rojas

Las lluvias asociadas a los sistemas meteorológicos Simón e Isaías mantienen bajo vigilancia al río Ostuta, en el oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, debido al incremento de su nivel durante las últimas horas y al riesgo de nuevas inundaciones en comunidades cercanas.

Durante la mañana de este viernes 9 de octubre, se reportaron inundaciones en decenas de palapas y negocios establecidos en las márgenes del río. El aumento del caudal también provocó desbordamientos en zonas bajas y afectaciones en los caminos que conducen a San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar.

Además, las precipitaciones ocasionaron daños en terrenos de cultivo de la región, donde los escurrimientos provenientes de las zonas serranas de los Chimalapas contribuyeron al incremento del nivel del río.

Río Ostuta se desborda y afecta caminos

El aumento del caudal del río Ostuta provocó que el agua saliera de su cauce en puntos bajos, con afectaciones para establecimientos ubicados en sus márgenes y vías de comunicación hacia comunidades del oriente del Istmo.

Entre los daños reportados se encuentran:

Inundaciones en decenas de palapas y negocios cercanos al río.

Afectaciones en caminos que conducen a San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar.

Daños en terrenos de cultivo de la zona.

La situación mantiene la atención sobre las comunidades cercanas al cauce, debido a que las lluvias y los escurrimientos pueden ocasionar nuevos incrementos en el nivel del agua.

Lluvias de Simón e Isaías mantienen en alerta a Oaxaca

Las precipitaciones relacionadas con los sistemas meteorológicos Simón e Isaías han afectado distintas regiones de Oaxaca. Entre los riesgos asociados a estas condiciones se encuentran las crecidas de ríos, los desbordamientos y las inundaciones en zonas bajas.

En el caso del río Ostuta, el incremento del caudal está relacionado con los escurrimientos que dejan las lluvias registradas principalmente en las zonas serranas de los Chimalapas.

La evolución de las precipitaciones será relevante para las comunidades asentadas cerca del río y para quienes utilizan los caminos afectados. Mientras persistan las lluvias, se mantiene el riesgo de nuevas crecidas y afectaciones en la región.

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