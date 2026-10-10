Simon alcanzó la categoría 3 y amenaza costas de México

Prevén lluvias extremas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. FOTO: Getty

El huracán Simon alcanzó la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (120 mph), mientras avanza hacia la costa centro-oeste de México. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) pronostica que el sistema podría intensificarse rápidamente y alcanzar vientos de hasta 155 mph, cerca del umbral de la categoría 5.

De acuerdo con el pronóstico del CNH, Simon podría ubicarse cerca de la costa mexicana o ingresar a tierra entre la noche del sábado y el domingo. El fenómeno amenaza con provocar lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra en varios estados del Pacífico.

Huracán Simon podría alcanzar vientos de 155 mph antes de tocar tierra

El centro del huracán Simon se localizó cerca de la latitud 16.8 norte y longitud 104.6 oeste. Actualmente, se desplaza hacia el norte a una velocidad de 11 kilómetros por hora (7 mph).

El CNH prevé que mantenga esta trayectoria durante el fin de semana, mientras continúa fortaleciéndose sobre el océano.

Aunque Simon ya es un huracán mayor de categoría 3, el pronóstico señala que podría registrar un fortalecimiento rápido durante el próximo día.

Se espera que el ciclón se acerque al centro-oeste de México como un huracán de gran intensidad entre el sábado y el domingo.

¿Cuándo comenzarán los vientos del huracán Simon en México?

El pronóstico advierte que las condiciones de viento podrían presentarse en distintos momentos, dependiendo de las zonas bajo vigilancia o aviso:

Sábado por la mañana: posibles condiciones de tormenta tropical en el área bajo aviso de huracán.

Sábado por la noche o domingo: se esperan condiciones de huracán en el área bajo aviso.

Domingo por la mañana: posibles vientos de tormenta tropical en el área bajo vigilancia de huracán.

Domingo por la tarde: podrían registrarse condiciones de huracán en esa misma zona.

Además, las áreas bajo vigilancia de tormenta tropical podrían experimentar condiciones de tormenta desde esta noche o durante las primeras horas del sábado.

Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, bajo amenaza de lluvias extremas

El huracán Simon podría generar acumulaciones de lluvia de entre 10 y 20 pulgadas (254 a 508 milímetros) en regiones del suroeste de México.

Sin embargo, el CNH advierte que podrían presentarse acumulados aislados de hasta 30 pulgadas (762 milímetros) en zonas de:

Michoacán

Colima

Jalisco

Nayarit

Estas precipitaciones, previstas hasta el domingo, podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en regiones montañosas y terrenos con pendientes pronunciadas.

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