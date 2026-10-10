Estudio advierte sobre interacciones entre medicamentos para la epilepsia y anticonceptivos hormonales

Puede ayudar a que ocurran embarazos no deseados. Foto: Getty images

Aproximadamente una de cada tres mujeres con epilepsia que toman anticonceptivos hormonales ha recibido un medicamento anticonvulsivo que puede reducir la eficacia de estos métodos, informaron los investigadores el 7 de octubre en la revista Neurology.

“No se trataba simplemente de solapamientos breves o aislados de prescripciones”, dijo la investigadora Laura Kirkpatrick, profesora adjunta de pediatría y neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en un comunicado de prensa. “Para muchas personas, la superposición continuó durante meses”.

Estos embarazos no deseados podrían derivarse de esta interacción medicamentosa, lo que preocupa a los investigadores porque las complicaciones del embarazo son más frecuentes entre las personas con epilepsia y algunos fármacos para tratar esta enfermedad pueden ser perjudiciales para el desarrollo del feto.

“La planificación del embarazo es especialmente importante para las personas con epilepsia, pero los pacientes pueden no darse cuenta de que algunos medicamentos anticonvulsivos pueden interactuar con algunas formas de anticoncepción hormonal”, dijo la investigadora principal, la doctora Page Pennell, directora de neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en un comunicado de prensa.

¿Qué medicamentos para la epilepsia pueden interferir con los anticonceptivos?

El problema involucra medicamentos antiepilépticos inductores de enzimas, que pueden acelerar la descomposición de las hormonas anticonceptivas y, potencialmente, reducir la protección frente al embarazo, según los investigadores.

Los fármacos de esta clase incluyen carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína y topiramato, de acuerdo con el equipo de investigación.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de reclamaciones de Medicaid en Estados Unidos para identificar a casi 111 mil mujeres en edad fértil con epilepsia.

Casi una de cada cinco mujeres, alrededor de 22 mil, había recibido tanto anticonceptivos hormonales como un medicamento anticonvulsivo que podía interactuar con su método anticonceptivo. Los métodos registrados incluían la píldora, los parches, los anillos vaginales y los implantes.

Los resultados mostraron que casi 33% de las mujeres tuvo al menos un periodo de 14 días o más durante el cual coincidieron las prescripciones de un anticonceptivo y un fármaco anticonvulsivo. Estos periodos duraron una mediana de aproximadamente siete meses, lo que significa que la mitad duró más tiempo y la otra mitad, menos.

Las mujeres con discapacidad intelectual tenían más del doble de probabilidades de presentar esta coincidencia de prescripciones en comparación con las mujeres sin dicha discapacidad, según los investigadores.

Las mujeres con epilepsia resistente a los medicamentos y las mayores de 35 años también tenían mayores probabilidades de recibir ambos tratamientos al mismo tiempo, lo que podría dar lugar a un embarazo.

¿Qué alternativas anticonceptivas existen para las mujeres con epilepsia?

Los investigadores destacaron que las mujeres con epilepsia disponen de opciones anticonceptivas que no se ven afectadas por los medicamentos anticonvulsivos.

Por ejemplo, los dispositivos intrauterinos, tanto los hormonales como los de cobre, no se ven afectados por estos medicamentos y deberían considerarse como una opción.

“Es importante que las personas con epilepsia sepan que no todas las formas de anticoncepción se ven afectadas por estas interacciones farmacológicas”, dijo Kirkpatrick. “Con asesoramiento informado, las personas pueden elegir un método anticonceptivo que se ajuste a sus preferencias y necesidades de salud”.

El equipo también señaló que su estudio no calculó cuántos embarazos no deseados resultaron de estas interacciones farmacológicas.

“Nuestro estudio no analizó los resultados del embarazo ni determinó si las participantes experimentaron fracasos anticonceptivos, por lo que se necesita más investigación para comprender mejor el impacto real de estas prescripciones superpuestas”, dijo Kirkpatrick.

Dennis Thompson HealthDay Reporter

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