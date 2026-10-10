Nuevos videos del terremoto en Panamá: así quedaron las calles

Daños tras sismo en Panamá. Foto: AFP

Edificios afectados, carreteras dañadas y pánico fue el saldo que, hasta el momento, dejó el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá.

Nuevos videos dan cuenta de la magnitud del movimiento que llevó al país a un “desastre grande”, según describió el presidente José Raúl Mulino.

Colapsos, daños y escombros: nuevos videos tras el sismo en Panamá

A través de redes sociales, comenzaron a circular nuevos videos de los daños causados por el terremoto con epicentro en una provincia de la zona del centro sur del país.

La iglesia de Penonomé sufrió afectaciones. Una de las torres colapsó y los escombros cayeron sobre algunos vehículos que se encontraban cerca del templo.

Se registra fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. pic.twitter.com/nGkbRFviIX — Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026

El sismo que sorprendió poco antes de la una de la tarde, hora local de Panamá, derribó varias estructuras que terminaron por aplastar vehículos de la zona.

🚨 #Panama #earthquake



A magnitude 7.7 earthquake; earlier reports cited 8.0 and then 7.6, struck southern Panama on Friday at 12:56 local time, about 12 km west-southwest of Pitaloza Arriba, at a depth of 12.6 km, #USGS said.



National Civil Protection Omar Smith, Telemetro… https://t.co/vXy35d2IUm pic.twitter.com/bEHHH7KrYH — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 9, 2026

Reportes destacaron daños en hoteles.

🇵🇦#AHORA — Terremoto en Panama



Imagenes de un Hotel colapsado pic.twitter.com/RVKkpXATVA — DatoWorld (@DatosAme24) October 9, 2026

Fachadas de varios edificios también resultaron afectadas, según consta en videos de redes sociales.

La residencia del exmandatario de Panamá, @rmartinelli en Soná de Veraguas, colapsó a causa del #Terremoto de 7 grados que sacudió este viernes al país. pic.twitter.com/CqnYGY8CR1 — barriosdurospanama (@BarriosDurospty) October 9, 2026

De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Boyd, las provincias con más daños son Coclé, Los Santos y Herrera.

El funcionario destacó que la localidad de Tonosí, en Los Santos, está incomunicada.

“Estamos tratando de ver cómo se hace para llegar por aire, porque por tierra no se puede”, Fernando Boyd, ministro de Salud

Temblór de 7.5 Grados en la Escela de Richter REVISADO, registrado en Panamá 🇵🇦



Más de 1 minuto de temblor

Réplica menores. Ya van 92+

Afectación en Tonosi Azuero.



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©2026 Team@SoyDeLaChorrera #soydelachorrera

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Rescatan una persona de los escombros

A través de un video, Omar Smith Gallardo, director general de Sinaproc, confirmó que fue rescatada una persona de entre los escombros.

“Una persona que estuvo atrapada bajo los escombros. Fueron atendidos, ya fue rescatado… Los que están llegando (al hospital) es por ansiedad y no con el trauma derivado de una estructura colapsada”, Omar Smith Gallardo, director general de Sinaproc

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.

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