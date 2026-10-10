Se mueve el Cinturón de Fuego: Panamá, Vanuatu y Alaska se sacuden esta semana

El USGS monitorea los sismos en el mundo. Foto: USGS / AFP

El sismo de magnitud 7.7 en Panamá volvió a poner en alerta a todo el continente americano debido a que no es la primera vez, en lo que va del año, que ocurre un fenómeno de tanto poder.

Sin embargo, es necesario recordar que aunque los terremotos no se pueden predecir, son naturales en los países que integran el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual estuvo activo durante la primera semana de octubre.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó, durante su monitoreo habitual, que además de la nación centroamericana, también se sacudieron Vanuatu, ubicado en el océano Pacífico Sur, en la región de Melanesia, y Aleneva en Alaska, Estados Unidos.

¿También se reportaron sismos en México?

Sí. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SSN), la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4.3, a las 10:59 horas, a 171 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

Asimismo, también hubo un microsismo en la Ciudad de México de magnitud 2.2 con epicentro en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital del país.

Es necesario destacar que los sismos en México son diarios, de diversas magnitudes, debido a que se encuentra entre cinco placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, del Pacífico, de Rivera y del Caribe. No obstante, la mayoría de los temblores son leves.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. TLALPAN, CDMX 09/10/26 16:50:06 Lat 19.26 Lon -99.21 Pf 8.7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 9, 2026

Cinturón de Fuego del Pacífico: qué es y qué países forman parte de esta zona sísmica

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como “Anillo de Fuego”, es una extensa franja geológica que rodea gran parte del océano Pacífico y concentra aproximadamente el 90% de los terremotos del mundo, de acuerdo con el USGS.

Esta región, que se extiende a lo largo de unos 40 mil kilómetros, se caracteriza por la interacción de placas tectónicas que provocan movimientos sísmicos y actividad volcánica.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el cinturón tiene forma de herradura y comprende más de 450 volcanes.

¿Qué países forman parte del Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego del Pacífico atraviesa o bordea territorios de América, Asia y Oceanía. Entre los países ubicados en esta región se encuentran:

América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá

México, Estados Unidos y Canadá Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú y Chile

Colombia, Ecuador, Perú y Chile Asia: Rusia, Japón, Filipinas e Indonesia

Rusia, Japón, Filipinas e Indonesia Oceanía: Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vanuatu, Tonga y Nueva Zelanda

¿Por qué ocurren tantos terremotos en el Cinturón de Fuego?

La actividad sísmica y volcánica está relacionada con el movimiento de las placas tectónicas.

En diversas zonas ocurre un proceso denominado subducción, en el que una placa se hunde debajo de otra, lo que puede generar terremotos y favorecer la formación de volcanes.

El USGS señala que alrededor del 81% de los terremotos de mayor magnitud del planeta se registra en el cinturón sísmico circumpacífico.

Aunque numerosos países se encuentran dentro de esta región, no todos presentan el mismo nivel de actividad sísmica o volcánica, debido a las características geológicas de cada territorio.

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