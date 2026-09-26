Huracán Polo avanza hacia BCS como categoría 5: suspenden clases en los cinco municipios

Polo tiene vientos máximos sostenidos de 260 km/h. Foto: NOAA / Cuartoscuro

La mañana de este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Polo se mantiene en categoría 5, en la escala Saffir-Simpson, y se localiza a 610 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Los pronósticos apuntan a que el sistema avance a Baja California Sur donde impactará el próximo lunes 28 de septiembre. Por esta razón se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos desde Punta Eugenia hasta Santa fe, indicó el SMN. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en la entidad como respuesta preventiva a la llegada de Polo.

Suspenden clases en Baja California Sur por el huracán Polo

Como medida preventiva por los posibles efectos del huracán Polo, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur determinó la suspensión de las labores escolares, el lunes 28 de septiembre, en todos los niveles educativos y turnos de los cinco municipios del estado.

Polo mantiene una trayectoria hacia BCS y sus efectos comenzarán a sentirse con mayor intensidad durante el fin de semana, principalmente por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado. Ante este escenario, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, indicó el Gobierno local a través de un comunicado.

¿Cuál es el pronóstico del clima para este sábado?

De acuerdo con el SMN el huracán Polo se mantendrá este sábado 26 de septiembre como un ciclón de categoría 5 al suroeste de la península de Baja California. Su circulación favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de oleaje elevado y rachas de viento en las costas de esas entidades.

A este escenario se sumará el monzón mexicano, que provocará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país. En otras regiones, canales de baja presión, una zona con potencial de desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y una vaguada en altura generarán lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, así como precipitaciones de diversa intensidad en el noreste, norte, centro, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país.

Lluvias

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca (noreste y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte, costa y sur), Jalisco (costa), Colima y Guerrero (costa y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (sur), Estado de México (oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Michoacán (suroeste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca, Chihuahua (sureste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí (sureste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

🌀 El #Huracán #Polo se mantiene la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 610 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



⚠️Se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, #BajaCaliforniaSur.



⛈️… pic.twitter.com/tlkW9VJjT4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

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