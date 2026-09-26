Autoridades piden extremar medidas preventivas por lluvias fuertes y oleaje en varios estados

Lluvias fuertes y oleaje. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó este sábado 26 de septiembre a la población a mantener las medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes, oleaje elevado y rachas de viento en distintas regiones de México, asociados a diversos sistemas meteorológicos, entre ellos el huracán Polo.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC llama a la población a tomar medidas provisorias y preparatorias por pronóstico de lluvias fuertes en el país



✔️Se prevén precipitaciones en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima y… pic.twitter.com/DiXgSB2Cox — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 26, 2026

Huracán Polo reforzará lluvias y oleaje

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Polo se mantendrá como categoría mayor al suroeste de la península de Baja California. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de generar oleaje elevado y rachas de viento en las costas de esas entidades.

La confluencia de otros sistemas atmosféricos también ocasionará precipitaciones en diferentes estados del país. El pronóstico contempla:

Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz: lluvias

lluvias Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

lluvias fuertes con puntuales muy fuertes Estado de México, Puebla y Campeche: chubascos con lluvias puntuales fuertes

chubascos con lluvias puntuales fuertes Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo: intervalos de lluvias

Ante estas condiciones, la CNPC pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y realizar acciones preventivas en viviendas y espacios exteriores.

¿Qué medidas recomienda Protección Civil?

Entre las recomendaciones se encuentran asegurar techos, puertas y ventanas que puedan resultar afectados por las rachas de viento, así como retirar de patios, azoteas y balcones objetos sueltos, como macetas o láminas, que puedan convertirse en proyectiles.

También se recomienda limpiar canales, desagües y coladeras para evitar acumulaciones de agua e inundaciones dentro de las viviendas.

La CNPC pidió ubicar con anticipación los refugios temporales habilitados por las autoridades locales y reconocer las rutas de evacuación.

En caso de vivir en zonas bajas, cerca de cauces de arroyos, laderas o sitios propensos a deslaves, se recomienda planificar con tiempo el traslado hacia un lugar seguro o con familiares.

Asimismo, se debe evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

Ante el oleaje elevado, la recomendación es no ingresar al mar, evitar actividades recreativas en playas y mantenerse alejado de zonas de rompiente, debido a la presencia de corrientes de retorno peligrosas.

La navegación marítima y las capitanías de puerto deben permanecer atentas a las indicaciones oficiales de la Secretaría de Marina (Semar).

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