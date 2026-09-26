Huracán Polo se degrada a categoría 4; ¿dónde se ubica y qué efectos tendrá?

Polo se degrada a huracán categoría 4. Foto: Conagua.

El huracán Polo se debilitó nuevamente a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte de las 09:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌀 El #Huracán #Polo se encuentra en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe,… pic.twitter.com/OTju7vWCFo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California Sur, además de generar vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de dicha entidad.

Huracán Polo disminuye a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas del SMN, el centro del huracán Polo se localiza a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, en la misma entidad.

El fenómeno meteorológico presenta las siguientes condiciones:

Vientos máximos sostenidos: 250 km/h.

250 km/h. Rachas: de hasta 305 km/h.

de hasta 305 km/h. Desplazamiento: hacia el oeste-noroeste a 15 km/h.

hacia el oeste-noroeste a 15 km/h. Ubicación: a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 770 km al sur de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

El huracán Polo mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, Baja California Sur.

La categoría 4 en la escala Saffir-Simpson corresponde a sistemas con vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 km/h. Con los 250 km/h reportados por el SMN, Polo se encuentra dentro de este rango.

Huracán Polo provocará lluvias en Baja California Sur

La amplia circulación del huracán Polo reforzará la probabilidad de intervalos de chubascos en Baja California Sur.

Las condiciones asociadas con el sistema meteorológico se mantendrán bajo vigilancia debido a su cercanía con la entidad y a los efectos que puede generar su circulación sobre la región.

Por ello, las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de la evolución de Polo, particularmente por la presencia de lluvias, viento y oleaje en zonas costeras de Baja California Sur.

Huracán Polo provocará vientos y oleaje

Además de las precipitaciones, se prevén vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en Baja California Sur.

Asimismo, se pronostica oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Baja California Sur.

Estas condiciones también deberán ser consideradas para las actividades marítimas, debido a la presencia de oleaje elevado y rachas de viento asociadas con la circulación del huracán Polo.

Autoridades piden extremar precauciones

Ante las condiciones previstas por la influencia del huracán Polo, se pide a la población en general extremar precauciones en las zonas de Baja California Sur por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima.

Las autoridades también llaman a atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil en la entidad y mantenerse informados mediante los avisos oficiales sobre la evolución del fenómeno meteorológico.

Huracán Odalys también baja, pero a categoría 2

Además de Polo, el huracán Odalys se debilitó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el SMN. El fenómeno meteorológico se desplaza lejos de las costas de México, por lo que no genera efectos en el país.

El #Huracán #Odalys ya es categoría 2 en la escala #SaffirSimpson sobre el océano #Pacífico. No genera efectos en #México. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/U6poH1aCtK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

Según el reporte más reciente del SMN, Odalys se localiza a mil 470 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta:

Vientos máximos sostenidos: 165 km/h.

165 km/h. Rachas: de hasta 205 km/h.

de hasta 205 km/h. Desplazamiento: hacia el norte a 11 km/h.

hacia el norte a 11 km/h. Ubicación: a mil 470 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Con ello, tanto Polo como Odalys presentan una disminución en su intensidad respecto de categorías anteriores, aunque sus condiciones y ubicación son diferentes. Mientras Polo mantiene vigilancia por sus posibles efectos en Baja California Sur, Odalys se desplaza lejos de las costas mexicanas.

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