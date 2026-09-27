Se forma la depresión tropical Dieciocho-E; dejará lluvias y oleaje en estos estados
Durante la madrugada de este domingo se formó la depresión tropical Dieciocho-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.
Durante la madrugada de este domingo se formó la depresión tropical Dieciocho-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, su centro se ubica a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.
El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.
La circulación de la depresión tropical Dieciocho-E ocasionará lluvias intensas y muy fuertes en ambos estados, además de vientos y oleaje en las zonas costeras.
¿Qué efectos tendrá la depresión tropical Dieciocho-E?
De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, se prevén las siguientes condiciones:
- Oaxaca: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en las regiones sur, sureste y este
- Guerrero: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones sur y sureste
- Costas de Oaxaca y Guerrero: vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora
- Oaxaca: oleaje de 3 a 5 metros de altura
- Guerrero: oleaje de 2 a 3 metros de altura
Polo continúa como huracán categoría 3
Por otra parte, Polo se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Su centro se localiza a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.
El huracán Polo registra vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.
Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, principalmente en las regiones norte, centro y sur.
Asimismo, se pronostican vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 3 a 5 metros de altura en la entidad.
Zonas de vigilancia por Polo
Debido a la proximidad de Polo con la península de Baja California, se mantienen zonas de vigilancia y prevención por efectos de viento:
- Vigilancia por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, y desde Loreto hasta Rosalía, Baja California Sur
- Vigilancia por vientos de huracán y prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, desde Loreto hasta San Evaristo y desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, Baja California Sur
- Vigilancia por vientos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, Sonora
- Vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa
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