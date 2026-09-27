Se forma la depresión tropical Dieciocho-E; dejará lluvias y oleaje en estos estados

Depresión tropical Dieciocho-E. Foto: Conagua.

Durante la madrugada de este domingo se formó la depresión tropical Dieciocho-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta madrugada se formó la #DepresiónTropical Dieciocho-E en el océano #Pacífico. Se localiza esta mañana a 435 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, #Oaxaca. Más información, en la imagen pic.twitter.com/tESqr6gAIU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, su centro se ubica a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

La circulación de la depresión tropical Dieciocho-E ocasionará lluvias intensas y muy fuertes en ambos estados, además de vientos y oleaje en las zonas costeras.

¿Qué efectos tendrá la depresión tropical Dieciocho-E?

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, se prevén las siguientes condiciones:

Oaxaca: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en las regiones sur, sureste y este

lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en las regiones sur, sureste y este Guerrero: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones sur y sureste

lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones sur y sureste Costas de Oaxaca y Guerrero: vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora

vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora Oaxaca: oleaje de 3 a 5 metros de altura

oleaje de 3 a 5 metros de altura Guerrero: oleaje de 2 a 3 metros de altura

Polo continúa como huracán categoría 3

Por otra parte, Polo se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Su centro se localiza a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

El huracán Polo registra vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, principalmente en las regiones norte, centro y sur.

Asimismo, se pronostican vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 3 a 5 metros de altura en la entidad.

Zonas de vigilancia por Polo

Debido a la proximidad de Polo con la península de Baja California, se mantienen zonas de vigilancia y prevención por efectos de viento:

Vigilancia por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, y desde Loreto hasta Rosalía, Baja California Sur

Vigilancia por vientos de huracán y prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, desde Loreto hasta San Evaristo y desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, Baja California Sur

Vigilancia por vientos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, Sonora

Vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.