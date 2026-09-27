Polo pegará dos veces: ¿cuándo y dónde tocará tierra el huracán?

Foto: Conagua

El huracán Polo tocará tierra en dos entidades del noroeste de México durante las próximas horas, de acuerdo con la trayectoria pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El primer ingreso a tierra está previsto en Baja California Sur, mientras que el segundo ocurrirá en Sonora, cuando Polo ya se haya debilitado a tormenta tropical.

#Polo sigue como #Huracán de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson a 420 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur. En las próximas horas generará #Lluvias fuertes en el norte y centro de la entidad. Más información, en la imagen pic.twitter.com/ArINHt0LcP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

¿Cuándo tocará tierra Polo en Baja California Sur?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante las primeras horas del lunes 28 de septiembre, Polo continuará como huracán categoría 3.

A las 06:00 horas del lunes 28, se ubicará a 120 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y a 190 kilómetros al suroeste de Puerto San Andresito.

Para las 18:00 horas del lunes 28, Polo será huracán categoría 2 y el pronóstico lo coloca en tierra sobre Baja California Sur, a 60 kilómetros al norte de Puerto San Andresito y a 70 kilómetros al sur-suroeste de Mulegé.

Ese será el primer ingreso a tierra previsto en la trayectoria.

#Polo se mantiene como #Huracán categoría 3 en la escala #SaffirSimpson la mañana de hoy pic.twitter.com/7mxAGcdi8N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

Polo llegará a Sonora como tormenta tropical

Después de su paso por Baja California Sur, Polo continuará avanzando hacia el norte.

Para las 06:00 horas del martes 29 de septiembre, el sistema ya se habrá debilitado a tormenta tropical y el SMN lo ubica en tierra sobre Sonora, a 115 kilómetros al noreste de Guaymas y a 190 kilómetros al este de Bahía Kino.

Este será el segundo punto de la trayectoria en el que Polo aparece en tierra, ahora sobre Sonora.

¿Qué pasará después con Polo?

El martes 29 continuará perdiendo intensidad.

Para las 18:00 horas del 29 de septiembre, el pronóstico señala que Polo será post-tropical o remanentes y estará en tierra sobre Chihuahua, a 75 kilómetros al oeste-suroeste de Ciudad Juárez y a 535 kilómetros al noreste de Guaymas.

Así será la trayectoria de Polo

27 de septiembre, 18:00 h: huracán categoría 3, a 285 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

huracán categoría 3, a 285 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. 28 de septiembre, 06:00 h: huracán categoría 3, a 120 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

huracán categoría 3, a 120 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. 28 de septiembre, 18:00 h: huracán categoría 2, en tierra sobre Baja California Sur .

huracán categoría 2, . 29 de septiembre, 06:00 h: tormenta tropical, en tierra sobre Sonora .

tormenta tropical, . 29 de septiembre, 18:00 h: post-tropical/remanentes, en tierra sobre Chihuahua.

¿Qué estados recorrerá Polo?

La trayectoria pronosticada muestra que el sistema avanzará desde el Pacífico hacia Baja California Sur, continuará sobre el noroeste del país y posteriormente llegará a Sonora y Chihuahua, mientras disminuye su intensidad.

Actualmente, Polo mantiene vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h, y su circulación continúa reforzando la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, además de viento y oleaje elevado en costas de la entidad.

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