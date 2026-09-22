Polo ya es huracán categoría 5: se encuentra frente a Guerrero y Colima; genera lluvias intensas

Huracán Polo ya es Categoría 5. Foto: Conagua

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, informó la mañana de este 22 de septiembre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mientras la Conagua mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical.

⚠️ #Polo se ha intensificado a un #Huracán de categoría 5 ⚠️



▪️ Se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ #Lluvias puntuales intensas en #Colima, #Michoacán (oeste y costa), #Guerrero (este, costa y oeste) y… pic.twitter.com/9nphBLBi6g — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

El huracán Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 315 km/h, de acuerdo con la información difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además promoverá lluvias intensas en los siguientes estados:

Lluvias puntuales intensas (75 a 100 mm) en:

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Jalisco

El ciclón se desplaza hacia el este a una velocidad de 9 km/h y su centro se localizó este martes a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

La información señala que el sistema continuará generando condiciones de lluvia en entidades del litoral del Pacífico, entre ellas Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Hurricane #Polo Advisory 7A (6 AM CST, Tue Sep 22): Polo Reaches Category 5 Strength. Expected to Move Slowly Off the Coast of Mexico During the Next Couple of Days. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 22, 2026

Huracán Polo alcanza categoría 5 en el Pacífico mexicano

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Polo alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras se mantiene frente a las costas mexicanas.

La institución estadounidense indicó que se prevé que el huracán Polo se mueva lentamente frente a la costa de México durante los próximos días.

El desplazamiento actual del ciclón es hacia el este, con una velocidad de 9 km/h. La ubicación del centro del sistema lo mantiene frente al litoral del Pacífico mexicano, de acuerdo con los datos proporcionados por Conagua.

La distancia reportada respecto de los puntos de referencia es de 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

¿Dónde se mantiene la vigilancia por el huracán Polo?

La Conagua mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Esta zona comprende parte del litoral del Pacífico mexicano y se encuentra dentro del área señalada por la autoridad ante el desplazamiento del ciclón.

El sistema también mantiene efectos asociados con lluvias en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, entidades señaladas por la información proporcionada sobre el comportamiento del huracán.

Huracán Polo registra vientos de 260 km/h

De acuerdo con los datos de Conagua, el huracán Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h.

La intensidad registrada corresponde a la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, clasificación que alcanzó el ciclón mientras se encontraba en el Pacífico mexicano.

Además de la velocidad de sus vientos, el sistema mantiene un desplazamiento de 9 km/h hacia el este, por lo que las autoridades continúan dando seguimiento a su trayectoria.

El Centro Nacional de Huracanes señaló que el movimiento del ciclón será lento frente a la costa de México durante los próximos días.

¿A qué distancia está el huracán Polo de Guerrero y Colima?

El centro del huracán Polo se ubicó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, en Colima.

La ubicación reportada permite establecer la posición del ciclón respecto de dos puntos de referencia en la costa del Pacífico mexicano.

La Conagua mantiene la vigilancia desde Técpan de Galeana hasta Manzanillo por posibles vientos de tormenta tropical, mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia el este.

Las entidades mencionadas en el pronóstico de lluvias son Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que el seguimiento de la evolución del huracán se mantiene en el litoral del Pacífico mexicano.

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