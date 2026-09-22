EE. UU. mantendrá presión sobre México contra redes de cárteles

Sara Carter, funcionaria del gobierno de Donald Trump, advirtió que Estados Unidos se reserva el derecho de realizar acciones militares en territorio mexicano si considera que son necesarias para proteger su seguridad.

Durante una entrevista televisiva, Carter señaló que Washington buscaría trabajar con el Gobierno de México antes de una acción de este tipo. Sin embargo, ante la pregunta sobre una posible intervención sin autorización de la presidenta mexicana, respondió: “No queremos hacerlo a menos que trabajemos con el gobierno de México, pero tenemos que reservarnos ese derecho”.

Carter también afirmó que el gobierno estadounidense buscará, ubicará y hará rendir cuentas a políticos mexicanos y estadounidenses que colaboren con los cárteles.

Al analizar estas declaraciones, Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, consideró que se trata de mensajes “muy fuertes” de un alto funcionario de la administración de Trump.

Según el académico, las declaraciones muestran que Washington busca actuar no solamente contra los líderes del narcotráfico, sino también contra las redes de apoyo financiero y político relacionadas con el crimen organizado.

Silva-Herzog Márquez consideró en Noticias en Claro, que el Gobierno de México debería responder con acciones contra las redes políticas de protección del crimen organizado.

Presión de Estados Unidos podría continuar tras elecciones

Durante la conversación también se abordó si las declaraciones de Carter podrían estar relacionadas con las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Silva-Herzog Márquez se mostró escéptico ante esa interpretación. Explicó que las preocupaciones de los electores estadounidenses también pasan por otros asuntos, entre ellos:

Las perspectivas económicas.

La política interna de Estados Unidos.

Los conflictos internacionales en los que participa Washington.

Por ello, consideró que sería equivocado interpretar la postura del gobierno de Trump únicamente como parte de una estrategia electoral.

Silva-Herzog prevé que continúe la presión hacia México

El académico señaló que esta presión podría mantenerse durante el resto del gobierno de Donald Trump, independientemente del resultado de las elecciones intermedias.

También planteó que las exigencias estadounidenses podrían continuar mientras Washington considere que México no responde en los términos esperados frente a políticos señalados por la justicia de Estados Unidos.

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