En México, muere 1 de cada 2 niños con cáncer, señala Paco Arango

“Si no crees en Dios, te doy su teléfono”, es el título del libro que presentó Paco Arango, pionero de la Fundación Aladina para apoyar a niños con cáncer. En él reúne experiencias que ha vivido durante años junto a pacientes pediátricos y busca acercar un mensaje de fe.

“El propósito del libro aquí en México es, primero, brindarle a todo mundo la fe a quién no lo tenga, pero, están aquí sentados conmigo en un hospital que tiene un 86% de éxito, yo no puedo decir eso en España, y creo que deberíamos de por decirlo; en México, uno de cada dos niños con cáncer se muere, es la mayor causa de mortalidad en un niño.

“Lamentablemente, un niño a veces no tiene los recursos y no tiene los medicamentos que debería de tener; no es una crítica política, para nada, es un esfuerzo para concienciar a México que tenemos que ayudar, hay que detectar el cáncer, cuando un niño se enferma descartar que sea cáncer”

Francisco Arango / autor

En la presentación también participó Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, organización que brinda apoyo a menores y sus familias.

“Pagamos todos los medicamentos y estudios especiales que de otra forma no tendrían posibilidad de tener. Actualmente apoyamos a mil 300 niños gracias a la ayuda generosa de donantes como Fundación Aladina, que ha confiado en el trabajo que hacemos, que a lo largo de 36 años hemos estado acompañado a 16 mil familias, casi 17 mil”

Lorenza Mariscal / presidenta patronato Casa de la Amistad

Cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal indican que más de dos mil niños con cáncer mueren al año en nuestro país.

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