La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 22 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de septiembre de 2026

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