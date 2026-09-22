Estudiantes de Coatzacoalcos crean ecorefugios para perritos callejeros

Jóvenes veracruzanos encontraron un nuevo uso para el material reciclado. Con madera, huacales y hasta lonas electorales, estudiantes del Cbtis 85 en Coatzacoalcos lograron producir casas para perritos callejeros. La meta era realizar 20 pero lograron armar 35 al finalizar al semestre.

Esta actividad es parte de la materia Ciencias Naturales Tecnologías Experimentales y fue una iniciativa de la sociedad Civil donde estos eco refugios son entregados a organizaciones que brindan ayuda a cachorros abandonados.

“El ayudar a los animales y fomentar el reciclaje a los perritos para darles un refugio. Hemos visto el maltrato lo que buscamos es fomentar el cuidado de los animales solidaridad y empatía y apoyo a los demás”

Claudia López Mendoza / directora de CBTIS 85

Los estudiantes veracruzanos se pusieron manos a la obra y una vez construidas las casitas con madera, comienza la decoración, así la casita estará bien pintada y adecuada para su comodidad.

“A mi sentir, como me gustan los animales, es crearles un refugio para que se sientan seguros y amados, porque no todos tienen hogar, techo, comida; es como poner nuestro granito de arena”

Karla Paola González / estudiante

“Por ejemplo, en este modelo de casita con puras rejas donde vienen las verduras, se utilizaron cuatro rejas para desarmarlas y darles la forma que ellos requirieron”

Beatriz Zetina / docente materia ecología

Muchas casitas ya fueron entregadas a organizaciones animalistas, mientras las que están en proceso de construcción podrían ser llevadas a sitios donde los animalitos duermen en la calle. La intención es enseñar a las nuevas generaciones el respeto y amor a los perritos y gatitos vulnerables.

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