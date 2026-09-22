Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en CDMX este martes

Lluvias continuarán en CDMX. Foto: Getty

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 22 de septiembre las lluvias continuarán en la Ciudad de México.

Mientras tanto, la temperatura se mantendrá similar a los últimos días, con máximas de 27°C en la capital.

La noche se mantendrá templada con cielo medio nublado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur de la ciudad.



Mañana habrá ambiente caluroso con algunas lluvias vespertinas.



🌡Temperatura máxima: 21 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/63kyJUgOvu — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 22, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 22 de septiembre

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con bruma y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En la capital del Estado de México se prevén lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México se estiman chubascos; en ambos casos, podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, este 22 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección sureste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpia parabrisas, espejos y faros

Evita que los vidrios se empañen

Enciende las luces intermitentes

Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre autos

No cruces por lugares inundados

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar accidentes si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/4UBnMXS3nj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.