Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en CDMX este martes
Además del pronóstico de lluvia y calor, se prevén posibles descargas eléctricas y caída de granizo en la CDMX para este martes.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 22 de septiembre las lluvias continuarán en la Ciudad de México.
Mientras tanto, la temperatura se mantendrá similar a los últimos días, con máximas de 27°C en la capital.
Calor, vientos y lluvias para este martes 22 de septiembre
Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con bruma y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En la capital del Estado de México se prevén lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México se estiman chubascos; en ambos casos, podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.
Asimismo, este 22 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección sureste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:
- Limpia parabrisas, espejos y faros
- Evita que los vidrios se empañen
- Enciende las luces intermitentes
- Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre autos
- No cruces por lugares inundados
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