De aisladas a intensas, huracán Polo provocará lluvias en 31 estados de México este martes

Lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Polo ya es categoría 4 y continuará tomando fuerza en las próximas horas de este martes 22 de septiembre. Por ello, para este día, se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana.

A su vez, debido a los efectos del huracán Polo, las rachas de viento se intensificarán, así como el oleaje.

Por otra parte, si bien se mantienen altas temperaturas en el norte, Pacífico y en la península de Yucatán, este martes las máximas esperadas rondarán en los 40 °C, teniendo una disminución en comparación con los últimos días.

¿Dónde lloverá este martes 22 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua

Durango

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Colima

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Estado de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 22 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 80 km/h : Michoacán y Guerrero

: Michoacán y Guerrero Viento de 40 a 70 km/h : Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas

: Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura : costas de Michoacán y Guerrero

: costas de Michoacán y Guerrero Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Colima y Oaxaca

costa de Colima y Oaxaca Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California y Jalisco

costa de Baja California y Jalisco Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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