De aisladas a intensas, huracán Polo provocará lluvias en 31 estados de México este martes

| 04:40 | Ángel Sánchez | Uno TV

Además de las lluvias provocadas por el huracán Polo, también se incrementará el oleaje y las rachas de viento.
Lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Polo ya es categoría 4 y continuará tomando fuerza en las próximas horas de este martes 22 de septiembre. Por ello, para este día, se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana.

A su vez, debido a los efectos del huracán Polo, las rachas de viento se intensificarán, así como el oleaje.

Por otra parte, si bien se mantienen altas temperaturas en el norte, Pacífico y en la península de Yucatán, este martes las máximas esperadas rondarán en los 40 °C, teniendo una disminución en comparación con los últimos días.

¿Dónde lloverá este martes 22 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Michoacán
  • Veracruz
  • Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Estado de México
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 22 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 60 a 80 km/h: Michoacán y Guerrero
  • Viento de 40 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Michoacán y Guerrero
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Colima y Oaxaca
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California y Jalisco
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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