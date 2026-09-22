Tiroteo afuera de escuela deja al menos 11 heridos en Turquía; estudiante sospechoso es detenido
Los padres y el abuelo del estudiante también fueron detenidos, mientras que aún se desconocen las causas del ataque.
Un adolescente abrió fuego e hirió a 11 estudiantes frente a una escuela secundaria en el oeste de Turquía antes de ser detenido por la policía, informaron las autoridades.
El ataque ocurrió hacia las 08:00 hora local en Turgutlu, en la provincia de Manisa, cerca de la turística ciudad de Esmirna, indicó la gobernación provincial.
Aunque los tiroteos en centros educativos son poco frecuentes en Turquía, en abril se produjeron dos ataques en el sur que provocaron una fuerte indignación pública.
“Once estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. El menor que llevó a cabo el ataque fue rápidamente detenido y puesto bajo custodia”, escribió en X el ministro de Justicia, Akin Gurlek.
Según el ministro, los padres y el abuelo del sospechoso también fueron detenidos en el marco de la investigación. La identidad del autor de los disparos no se reveló de inmediato. Pero la prensa aseguró que el sospechoso abrió fuego sin motivo aparente antes de huir.
Las autoridades reforzaron la seguridad en los alrededores del centro educativo.
Según estimaciones de una fundación local, en el país hay decenas de millones de armas de fuego en circulación, la mayoría de manera irregular.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.