Estudio revela infiltración del crimen organizado en protestas normalistas

En los últimos cinco años se registraron mil 61 manifestaciones normalistas en México, de acuerdo con el estudio “Estado en retirada”, elaborado por la organización Defensorxs para analizar la posible infiltración del crimen organizado en movimientos estudiantiles.

La investigación señala que en al menos la mitad de estos eventos se aprovecharon las movilizaciones para cometer delitos de alto impacto. Cerca del 60% de los hechos criminales se concentraron en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla, según los datos presentados por la organización.

Crimen organizado y “falsos normalistas”

De acuerdo con Defensorxs, la infiltración habría ocurrido mediante personas identificadas como “falsos normalistas”. Ellos utilizarían la condición de estudiante como una fachada para participar en las protestas y obtener algún grado de impunidad.

Oscar Balderas, colaborador de Defensorxs, explicó que estos actores pueden aprovechar las movilizaciones para cometer delitos que van desde el robo y saqueo hasta el bloqueo de carreteras y la privación ilegal de la libertad de choferes.

Es el que se aprovecha de esta posición de estudiante y en realidad no lo es o lo es a medias”

El consultor en política de seguridad, policía y movimientos sociales, Alberto Guerrero Baena, señaló que estos grupos pueden funcionar como una especie de “fuerza básica” para distintos actores, entre ellos el crimen organizado.

99% de los casos quedaron impunes

Otro de los datos destacados por el estudio es el nivel de impunidad. Defensorxs señala que en 99% de los casos analizados no hubo consecuencias por los delitos cometidos durante las manifestaciones.

Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común, señaló que este escenario puede ser aprovechado por la delincuencia organizada para infiltrar personas, protegerlas o esconderlas bajo la figura de un “falso normalista”.

Así, la investigación de Defensorxs busca mostrar cómo la presencia de estos actores puede utilizar las protestas normalistas para cometer delitos y dificultar la identificación de los responsables.

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