¿Viajas al Pacífico? AICM pide revisar vuelos por huracán Polo

AICM. Foto: Cuartoscuro.

Ante la presencia del huracán Polo en el Pacífico mexicano, autoridades aeroportuarias recomendaron a las personas que tengan vuelos programados en las próximas horas hacia destinos de esa región mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas.

A través de sus redes sociales, el AICM pidió a los viajeros consultar directamente con su aerolínea el estatus de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

#AICMInforma:

Ante la presencia del #Huracán #Polo en el Pacífico mexicano, recomendamos a las personas que tengan un vuelo programado en las próximas horas a destinos en esa región del país, mantenerse informados de los reportes de las autoridades de seguridad y protección… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 21, 2026

Huracán Polo: ¿qué recomiendan a pasajeros?

El llamado ocurre mientras Polo se mantiene como categoría 1 en el Pacífico mexicano, por lo que las autoridades pidieron a los pasajeros mantenerse atentos a cualquier actualización oficial.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Revisar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea.

Consultar los reportes de las autoridades de seguridad y Protección Civil .

. Mantenerse atentos a posibles cambios en los vuelos programados.

Aeropuertos piden consultar directamente con aerolíneas

Las autoridades aeroportuarias señalaron que es importante que cada pasajero conozca el estado actualizado de su vuelo, debido a que las condiciones pueden cambiar ante la evolución del fenómeno meteorológico.

Por ello, antes de salir hacia el aeropuerto, los viajeros deben verificar si su vuelo mantiene el horario previsto o si existe alguna actualización por parte de la compañía aérea.

¿Qué estados tendrán efectos por Polo?

Además de Guerrero, el sistema mantiene bajo vigilancia a otros estados del Pacífico mexicano. El SMN pronostica lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

También se prevén condiciones de oleaje elevado en algunas zonas costeras. En Guerrero y Michoacán podrían registrarse olas de entre 2 y 3 metros, mientras que en Oaxaca se pronostican olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

Las lluvias asociadas con Polo podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y favorecer deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a consultar los avisos meteorológicos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

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