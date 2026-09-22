¿Viajas al Pacífico? AICM pide revisar vuelos por huracán Polo
Autoridades aeroportuarias recomendaron a pasajeros mantenerse atentos a posibles cambios en sus vuelos por el huracán Polo.
Ante la presencia del huracán Polo en el Pacífico mexicano, autoridades aeroportuarias recomendaron a las personas que tengan vuelos programados en las próximas horas hacia destinos de esa región mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas.
A través de sus redes sociales, el AICM pidió a los viajeros consultar directamente con su aerolínea el estatus de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.
Huracán Polo: ¿qué recomiendan a pasajeros?
El llamado ocurre mientras Polo se mantiene como categoría 1 en el Pacífico mexicano, por lo que las autoridades pidieron a los pasajeros mantenerse atentos a cualquier actualización oficial.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Revisar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea.
- Consultar los reportes de las autoridades de seguridad y Protección Civil.
- Mantenerse atentos a posibles cambios en los vuelos programados.
Aeropuertos piden consultar directamente con aerolíneas
Las autoridades aeroportuarias señalaron que es importante que cada pasajero conozca el estado actualizado de su vuelo, debido a que las condiciones pueden cambiar ante la evolución del fenómeno meteorológico.
Por ello, antes de salir hacia el aeropuerto, los viajeros deben verificar si su vuelo mantiene el horario previsto o si existe alguna actualización por parte de la compañía aérea.
¿Qué estados tendrán efectos por Polo?
Además de Guerrero, el sistema mantiene bajo vigilancia a otros estados del Pacífico mexicano. El SMN pronostica lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Jalisco y Colima.
También se prevén condiciones de oleaje elevado en algunas zonas costeras. En Guerrero y Michoacán podrían registrarse olas de entre 2 y 3 metros, mientras que en Oaxaca se pronostican olas de entre 1.5 y 2.5 metros.
Las lluvias asociadas con Polo podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos y favorecer deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a consultar los avisos meteorológicos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.
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