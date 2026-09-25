Polo, Odalys y Nolo: tres huracanes activos que mantienen en alerta al Pacífico

Tres huracanes amenazan el Pacífico. Foto: AFP (Ilustrativa)

Por segunda vez en septiembre de 2026, tres huracanes amenazan de manera simultánea el Pacífico: Polo, Odalys y Nolo se encuentran activos hasta este viernes 25 de septiembre, aunque sus posiciones y posibles efectos son distintos.

Polo vuelve a intensificarse y alcanza categoría 5

El huracán Polo volvió a intensificarse este viernes 25 de septiembre y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro se localiza a 470 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ve en la animación, la información actualizada del #Huracán #Polo, correspondiente a las 09:00 horas, en el océano #Pacífico. Se mantiene como categoría 5 en la escala #SaffirSimpson ⬇️ pic.twitter.com/Nzt2pMrruy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 285 km/h, rachas de hasta 350 km/h y se desplaza hacia el oeste a 19 km/h. El NHC también mantiene a Polo entre los sistemas tropicales activos del Pacífico.

Polo provocará lluvias en seis entidades

La circulación de Polo reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), en:

Jalisco: oeste, sur y costa.

Sinaloa: sur.

Nayarit: norte, costa y sur.

Además, se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en:

Colima.

Michoacán: centro, costa y oeste.

Baja California Sur: sur.

Polo provocará vientos y oleaje

Además de las lluvias, el huracán Polo generará condiciones de viento y oleaje en diferentes sectores de las costas de Jalisco, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Colima.

El pronóstico de vientos sostenidos, rachas y oleaje es el siguiente:

Jalisco: vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h. Baja California Sur: vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h. Baja California Sur, Nayarit y Jalisco: oleaje de 2 a 3 metros de altura.

oleaje de 2 a 3 metros de altura. Colima: oleaje de 1 a 2 metros de altura.

Afectaciones de Polo en Baja California Sur

De acuerdo con el reporte de Cristina Medina, corresponsal de UnoTV en Baja California Sur, en Los Cabos el avance del huracán Polo provocó el cierre de los puertos a la navegación como medida preventiva. Los aeropuertos internacionales de San José del Cabo y Cabo San Lucas se mantienen en operación, mientras que la ocupación hotelera se encuentra en 40%. Además, los hoteles comenzaron a activar sus planes de contingencia y 18 fueron considerados como refugios para turistas que no pudieran salir del destino ante un eventual impacto del ciclón.

Ante las lluvias que podrían generar las bandas nubosas de Polo, el Ayuntamiento de Los Cabos mantiene listos cuatro refugios temporales, dos en Cabo San Lucas y dos en San José del Cabo, que serían habilitados de manera gradual en caso de ser necesario. Según el reporte, hay más de 30 mil personas asentadas en zonas de riesgo que podrían requerir atención. La Secretaría de Marina activó el Plan Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan DN-III-E, como parte de las acciones preventivas.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Cristina Medina reportó que en Los Cabos ya se observaba cielo nublado, aunque al momento de la transmisión no se registraban precipitaciones. Se prevé que las primeras lluvias comiencen durante la tarde de este viernes, mientras que las precipitaciones más fuertes podrían presentarse entre domingo y lunes, dependiendo de la evolución y velocidad de desplazamiento de Polo.

Odalys también se intensifica este viernes hasta categoría 4

El huracán Odalys también se intensificó este viernes 25 de septiembre hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

#Odalys se mantiene como #Huracán categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a mil 540 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Presenta #Rachas de 260 km/h. No afecta a #México.



Más información en el gráfico ⤵️ pic.twitter.com/xkOHml7nCL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

El sistema registró un incremento de categoría en pocas horas, al pasar de categoría 2 durante la noche del jueves 24 de septiembre a categoría 4 durante la mañana del viernes 25 de septiembre. A diferencia de Polo, Odalys se desplaza lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte del SMN, el huracán se localiza a mil 540 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Odalys presenta vientos máximos sostenidos de 215 km/h, rachas de 260 km/h y desplazamiento hacia el norte-noreste a 9 km/h.

Nolo es un huracán categoría 1

El huracán Nolo se convirtió en categoría 1 durante el jueves 24 de septiembre, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

5 AM HST Fri Sep 25 (Advisory 20) Key Messages for Hurricane #Nolo. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



5 AM HST viernes 25 de septiembre (Aviso 20) Mensajes clave sobre el huracán #Nolo. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/RlNAJQySGc — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 25, 2026

El sistema se encuentra al sur de la Isla Grande de Hawái. El pronóstico señala que permanecerá al sur de la isla hasta el sábado, antes de girar hacia el oeste y alejarse de ella. El NHC también ubicó a Nolo a unos cientos de millas al sur de la Isla Grande en su reporte de la noche del jueves.

De acuerdo con el aviso, se anticipa que las condiciones de tormenta tropical comiencen en la Isla Grande durante la noche del viernes, mientras que para el sábado se prevén condiciones de huracán, particularmente en zonas de terreno escarpado.

El sistema también puede mantener periodos de lluvia durante el fin de semana, con posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra, principalmente en áreas de terreno empinado de la Isla Grande y Maui. Además, se pronostican olas grandes y dañinas en algunas zonas de la costa de la Isla Grande.

Una Vigilancia de Tormenta Tropical permanece vigente para el condado de Maui, mientras que las autoridades de Hawái mantienen el monitoreo de las actualizaciones del pronóstico.

Septiembre de 2026 registra por segunda vez tres huracanes simultáneos en el Pacífico

La coincidencia de Polo, Odalys y Nolo representa la segunda ocasión durante septiembre de 2026 en que tres huracanes permanecen activos de manera simultánea en el Pacífico.

A principios de septiembre, los huracanes Marie, Karina y Lowell se encontraban activos al mismo tiempo en la cuenca. De acuerdo con reportes, un escenario de tres huracanes simultáneos en el Pacífico no se había observado desde 2015.

En 2015, los sistemas Kilo, Ignacio y Jimena estuvieron activos simultáneamente. Registros de ese año documentaron la presencia de los tres huracanes en el Pacífico oriental y central.

Así, durante septiembre de 2026 se presenta nuevamente una coincidencia de tres huracanes en el Pacífico: primero con Marie, Karina y Lowell, y ahora con Polo, Odalys y Nolo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.