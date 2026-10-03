Lluvias intensas continuarán hasta el miércoles

Lluvias en varias zonas del país. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias fuertes a muy fuertes seguirán afectando varios estados de la República Mexicana, al menos, hasta el miércoles 7 de octubre, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

El frente número 1, que se mantendrá como estacionario sobre el noreste, junto con otros sistemas meteorológicos, provocará las precipitaciones intensas en distintos estados.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad durante el fin de semana?

Para el sábado, de acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fenómenos como el frente frío 1, un canal de baja presión, la vaguada monzónica así como la circulación del huracán Rachel, ocasionan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de :

Tamaulipas (costa)

San Luis Potosí (este y sureste)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur)

Oaxaca (este y noreste)

Chiapas

Tabasco

Campeche (norte, centro y suroeste)

Yucatán (sur y oeste)

Así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:

Baja California Sur (sur)

Nayarit (centro y sur)

Jalisco (norte, centro y sur)

Michoacán (norte y este)

Guerrero (costa, norte, centro y este)

Zacatecas (norte, occidente, sur)

Coahuila (este)

Nuevo León (centro y este)

Estado de México (centro y suroeste)

Quintana Roo (oeste y costa)

Mientras que, para el domingo, el pronóstico prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (norte, oeste y sur)

San Luis Potosí (centro y este)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte)

Veracruz (norte, centro y sur)

Oaxaca (este y costa)

Chiapas (centro, este y sur)

Tabasco (oeste)

Se esperan también lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:

Baja California Sur (sur)

Coahuila (sureste)

Sinaloa (costa)

Nayarit (costa y sur)

Jalisco (oeste y sur)

Colima, Michoacán (costa y centro)

Guerrero (este y suroeste)

Campeche (centro y suroeste)

Lluvias intensas continuarán hasta el miércoles

Para el periodo del lunes 5 al miércoles 7 de octubre, el frente número 1, canales de baja presión y otros sistemas mantendrán la probabilidad de lluvias en gran parte del país.

El lunes se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales en zonas de:

Tamaulipas (sureste)

Veracruz (norte y sur)

Tabasco

Chiapas (noreste, este y sur)

Durante el martes, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se concentrarán en partes de:

Veracruz (centro y sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (oeste, centro y sur)

Oaxaca (norte, este y oeste)

Guerrero (sureste)

Para el miércoles, se mantienen lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (centro, este y sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Guerrero (sureste)

De acuerdo con las autoridades, las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

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