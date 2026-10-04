Detienen a 4 mujeres por presunto secuestro exprés en Morelia

Detenidas. Foto: FGE Michoacán

Este sábado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a cuatro mujeres señaladas por su posible relación con los delitos de secuestro exprés y extorsión, en agravio de una mujer en Morelia. Las detenidas fueron identificadas como Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N”, quienes fueron ubicadas en distintos puntos de la capital michoacana.

De acuerdo con la investigación, el caso comenzó después de que la víctima y otras mujeres solicitaron préstamos de manera colectiva. Tras surgir diferencias por los pagos, la afectada habría comenzado a recibir exigencias de dinero y amenazas contra ella y su familia.

🚨 Cumplimentamos orden de aprehensión contra Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N”, por su posible relación en los delitos de secuestro exprés y extorsión, cometidos en agravio de una mujer, en Morelia.

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Secuestro exprés en Morelia: ¿qué ocurrió?

Según los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el 17 de agosto, la víctima viajaba con su esposo al poniente de Morelia cuando varios sujetos los interceptaron.

Los agresores obligaron a la mujer a bajar del vehículo y, bajo amenazas contra su integridad y la de sus hijos, la forzaron a firmar un documento mediante el cual cedía los derechos de otro automóvil y se comprometía a entregar una cantidad de dinero.

Durante el hecho, los delincuentes retuvieron a la mujer, a su esposo y a una tercera persona contra su voluntad. Además, los implicados se llevaron uno de los vehículos de la víctima sin su consentimiento.

FGE mantiene investigaciones

Después de que se presentó la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión realizó diversas diligencias para establecer la posible participación de las investigadas. Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión, mismas que fueron concedidas por una Jueza de Control.

Este 3 de octubre, agentes de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a las cuatro mujeres en distintos puntos de Morelia. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, donde quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Por ahora, la FGE Michoacán señaló que mantendrá las investigaciones para esclarecer los hechos, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.

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