Huracán Simon alcanza de nuevo categoría 2: continúa generando oleaje elevado en Jalisco, Nayarit y BCS

Habrá oleaje elevado en Jalisco, Nayarit y Baja California Sur. FOTO: Cuartoscuro

El huracán Simon se fortaleció a categoría 2 este martes en el océano Pacífico. Aunque se prevé que permanezca casi sin desplazarse durante los próximos dos días, continuará generando oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.

Debido a su estructura compacta y su lento movimiento, no se esperan efectos significativos en las costas mexicanas. Sin embargo, el oleaje seguirá siendo uno de los principales efectos asociados al ciclón.

🌀 Simón se fortalece a huracán categoría 2, su estructura compacta limitará efectos en costas mexicanas



Se prevé que durante los próximos dos días permanezca semiestacionario sobre el océano Pacífico. Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se… pic.twitter.com/JPGUC6ojSy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

¿Dónde se encuentra y qué tan fuerte es?

De acuerdo con el reporte de condiciones actuales de las 21:00 horas del 13 de octubre, el huracán Simon se localiza a 200 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El sistema presenta vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 215 kilómetros por hora.

Estas son sus condiciones actuales:

Categoría: huracán 2.

Vientos sostenidos: 175 km/h.

Rachas: 215 km/h.

Desplazamiento: hacia el oeste a 4 km/h.

Ubicación: océano Pacífico, frente a las costas del occidente de México.

⚠️ El #Huracán #Simon se intensificó nuevamente a categoría 2 ⚠️



▪️Se localiza a 195 km al oeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 345 km al sur-suroeste de Mazatlán, #Sinaloa.

▪️Presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste… pic.twitter.com/isey6BOXzt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 14, 2026

¿Qué estados tendrán oleaje elevado por el huracán Simon?

Aunque el ciclón no provocaría efectos significativos sobre las costas de México, se prevé que continúe generando oleaje elevado en tres estados:

Jalisco

Nayarit

Baja California Sur

La presencia de oleaje elevado se mantendrá como uno de los efectos del fenómeno, pese a que su estructura compacta limita el alcance de sus impactos sobre el litoral mexicano.

¿Qué pasará con el huracán Simon en los próximos dos días?

El pronóstico indica que Simon permanecerá semiestacionario sobre el océano Pacífico durante los próximos dos días.

Esto significa que el huracán tendrá muy poco desplazamiento, una condición que, junto con su estructura compacta, limitará sus efectos sobre las costas del país.

Por ahora, el sistema mantiene intensidad de huracán categoría 2, mientras continúa su desplazamiento lento hacia el oeste.

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