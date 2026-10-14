Trasladarán a Sonora a familia que murió por tormenta Rachel en BC; sigue la búsqueda de 3 personas más

Continúa búsqueda de desaparecidos por tormenta Rachel. FOTO: Cuartoscuro

Los cuerpos de cinco integrantes de la familia Burgos Terán, quienes murieron en Baja California tras ser arrastrados por la corriente durante las lluvias de la tormenta tropical Rachel, serán trasladados a Sonora. Así lo informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario explicó que los gobiernos de Sonora y Baja California trabajan de manera coordinada para apoyar a los familiares con el traslado de los cuerpos y los servicios funerarios. Las víctimas fueron localizadas sin vida después de las lluvias registradas el 11 de octubre en Ensenada.

Sonora y Baja California coordinan traslado de familia fallecida

Durante su conferencia de prensa semanal, Alfonso Durazo señaló que las autoridades mantienen contacto con los familiares de las víctimas que se encuentran en Ensenada, Baja California.

El gobernador indicó que se busca cumplir con los procedimientos necesarios para realizar el traslado y acompañar a los deudos.

“Estamos en coordinación con las autoridades de Baja California para que se cumplan todas las condiciones y requisitos procesales, vamos a acompañar a los familiares, si no me equivoco son 10 de ellos quienes están allá”, expresó.

¿Quiénes son los integrantes de la familia Burgos Terán que murieron?

La familia llevaba aproximadamente tres meses viviendo en Baja California, en un domicilio cercano a la zona conocida como Cañón Buenavista, en Ensenada.

Durante las lluvias del 11 de octubre, cinco de sus integrantes fueron arrastrados por la corriente de un arroyo y posteriormente encontrados sin vida.

Las víctimas fueron identificadas como:

Gael Gustavo Terán Burgos, de 14 años.

Ivonne Regina Terán Burgos, de 13 años.

Silvia Lucero Burgos Terán, de 30 años.

Erica Ivonne Burgos Terán, de 35 años.

Aarón, de 4 años.

Continúa búsqueda de desaparecidos por tormenta Rachel en Ensenada

Las autoridades también informaron que continúan las labores de búsqueda y rescate en Ensenada tras el paso de la tormenta tropical Rachel.

En los operativos participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante la Guarnición Militar de El Ciprés, así como personal de la Secretaría de Marina, Seguridad Pública Municipal y Bomberos.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, se ha localizado a Leonel, de 10 años, con vida, mientras que siete personas fueron encontradas sin vida.

Además de los cinco integrantes de la familia mencionados, el reporte incluye a Keyla, de 30 años, y Valentín, de 51 años, entre las personas fallecidas.

Las autoridades mantienen la búsqueda de tres personas:

Rosa María, de 42 años.

Luis Fernando, de 17 años.

Rosalinda, de 23 años.

Los trabajos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.