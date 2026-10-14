“Será Viral”: Caso Martha Magaña abre debate sobre independencia judicial

La jueza Martha Magaña fue llamada a comparecer ante el Tribunal de Disciplina Judicial tras emitir, en 2024, una resolución que frenó durante algunas horas el proceso legislativo de la reforma judicial.

Ahora, su caso abre un debate sobre los límites de las sanciones a jueces, la independencia judicial y los alcances del nuevo órgano disciplinario.

En este episodio de “Será Viral”, Laurence Pantin, directora de Juicio Justo y especialista en independencia y rendición de cuentas judicial, y María Emilia Molina de la Puente, magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, analizan las implicaciones del procedimiento y sus posibles efectos en el sistema de justicia mexicano.

“Las personas juzgadoras deben de poder tomar sus decisiones sin preocuparse, digamos, de lo que una instancia superior podría decidir”. Molina de la Puente, magistrada en retiro

¿Puede un tribunal disciplinario investigar a una jueza por el sentido de sus resoluciones?

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