Cazzu recuerda su etapa junto a Christian Nodal y cómo la maternidad transformó su música

En entrevista, la rapera habló de ese momento en su vida. Foto: AFP

Cazzu recordó una de las etapas más importantes de su vida, el momento en que se convirtió en madre y comenzó una nueva búsqueda artística que la llevó a explorar sonidos distintos dentro de su carrera.

En entrevista para el canal de YouTube “Ruido y Sentimiento”, la cantante argentina habló sobre la relación entre su vida personal y su música, y explicó que la maternidad marcó un antes y un después en la manera en que veía su trabajo.

Cazzu habló sobre el impulso que recibió de Christian Nodal para explorar nuevos caminos musicales y atreverse a hacer algo diferente en su carrera. La cantante argentina recordó cómo esa influencia marcó una etapa de su evolución artística.#Cazzu #ChristianNodal #Música pic.twitter.com/Po8ltNVSNw — Cambiando Monterrey (@CambiandoMty) October 13, 2026

Sin mencionar directamente a Christian Nodal, Cazzu recordó el periodo en el que ambos compartieron una relación y esperaban formar una familia junto a su hija, Inti.

“Cuando yo me convierto en mamá, hay muchas cosas que cambian en mí. Porque yo en ese momento tenía algo que parecía gestarse como una familia, que supo ser en su momento algo muy valioso y amoroso”, señaló.

La rapera también habló de cómo esa etapa influyó en sus canciones, pues aseguró que se animó a acercarse a una faceta más romántica gracias a la música que escuchaba en aquel momento.

“Mi compañero en ese momento hacía una música muy romántica y bonita. Como ‘anímate, no pasa nada’”, recordó Cazzu.

Cazzu habla del pasado mientras continúa su proceso con Nodal

Las declaraciones de la cantante llegan en medio de las diferencias legales que mantiene con Christian Nodal por temas relacionados con la convivencia y manutención de su hija.

La pareja terminó su relación en 2024, meses después del nacimiento de la menor. Desde entonces, ambos han protagonizado distintos momentos públicos relacionados con su separación.

Sin embargo, en esta ocasión Cazzu no habló de una posible reconciliación ni de un acercamiento con el cantante mexicano, sino de una etapa que reconoce como importante dentro de su historia personal y profesional.

Para la argentina, aquella experiencia también representó un punto de cambio en su carrera, al abrir una nueva etapa creativa que continúa desarrollando actualmente.

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