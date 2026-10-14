Alberto Chimal pide no subestimar la comprensión de los niños al escribir para las infancias

Alberto Chimal Foto: Especial

El escritor mexicano Alberto Chimal se pronunció en contra de los prejuicios que existen alrededor de la literatura dirigida a niños y adolescentes, al considerar que no se necesita utilizar un lenguaje más sencillo, sino comprender las diferentes etapas de su desarrollo.

Chimal, reconocido por su trabajo en la literatura fantástica y ganador del Premio Internacional FILEM 2024 por su trayectoria literaria, explicó en entrevista con Unotv.com, durante su participación en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2026, que no importa la edad del lector, pues siempre se debe cuidar la sintaxis, la lógica y la estructura de una obra literaria.

“Hay que preocuparnos de la sintaxis, de la lógica, hay que preocuparnos de la estructura, hay que preocuparnos de la expresividad de las palabras, de todo eso hay que prestar atención todo el tiempo”, expresó.

El escritor consideró que una de las diferencias entre los adultos y las infancias lectoras está en las experiencias que atraviesan, criticando la idea de simplificar textos para este sector literario.

“Ese es un prejuicio con el que estoy totalmente en desacuerdo, más bien lo que se trata es de acordarnos que la experiencia de vida de niñas, niños y adolescentes es diferente que la de los adultos. Están en otra etapa del descubrimiento del mundo”, explicó.

Alberto Chimal pide respetar a las infancias como lectores

Durante la plática, el autor señaló que las infancias también se encuentran entre los sectores más marginados de la población, debido a las limitaciones que tienen para participar en diferentes aspectos de la sociedad, como la actividad política.

“De algún modo las infancias en particular son como de los sectores más marginados de la población, no lo pensamos así y no se puede, digamos, como exactamente integrarlos del mismo modo en que integrarías a otros a la acción política o cualquier cosa por el estilo. Pero sí es importante una vez más considerar que la situación es especial”, comentó.

Es por esto que habló de la importancia de fomentar la lectura y darles un acompañamiento adecuado, cuestionando el uso de tecnologías para sustituir estas actividades.

“No se puede nada más dejarles una tablet o poner a un modelo generativo a que les lea un cuento, porque también ahí se requiere contacto humano, se requiere cercanía, se requiere interacción”, señaló.

Las ferias del libro permiten descubrir nuevas historias

Alberto Chimal también destacó la importancia de espacios como la FIL Monterrey 2026 para acercar a las nuevas generaciones a la literatura, pues permiten descubrir historias y autores fuera de las lecturas que habitualmente se realizan en las escuelas.

Por este motivo, invitó a los lectores a explorar diferentes obras sin sentirse obligados a terminar aquellas que no sean de su interés, pues destacó que lo importante es darles una oportunidad a nuevas historias.

“Tomen un libro, tomen un texto, si no les gusta, háganlo a un lado sin culpa, no hay problema, pero denle oportunidad a otro”, concluyó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.