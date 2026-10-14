Guanajuato anuncia su Festival de Día de Muertos 2026 con Japón como invitado

Contará con recorridos, teatro, lucha libre y más. Foto: David Rubí

Se confirmó la octava edición del Festival de Día de Muertos 2026 que se realizará en Guanajuato Capital con una serie de actividades ante el buen recibimiento que ha tenido la celebración y que creció para este año, pues la gente está interesada en celebrar estas fechas tan ancestrales en la cultura mexicana pero siempre con opciones vanguardistas.

La edición 2026 se llevará a cabo del próximo 28 de octubre al 2 de noviembre y prevé recorridos por los clásicos callejones que son distintivo de la capital guanajuatense, además de guiños a las leyendas locales, pero también a lo que se retrata en la película Coco, de Disney, la cual puso este festejo y a México en el radar con la tradicional ofrenda del Día de Muertos.

Tendrán obras de teatro y hasta Lucha Libre, un espectáculo que ha sido muy llamativo para los extranjeros.

Festival de Día de Muertos en Guanajuato tendrá a Japón como invitado

Este año el país invitado al festival es Japón, ya que la capital del estado ha registrado gran presencia de turistas del país del sol naciente y su meta es ir por más.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México (CDMX), se dieron a conocer los detalles de todas las actividades que tienen previstas.

Guanajuato busca reunir distintas tradiciones mexicanas

En su intervención, Lupita Robles, secretaria de Turismo e Identidad del estado de Guanajuato, dio a conocer que la relación con Japón ha crecido principalmente porque los turistas de ese país no son tan asiduos a visitar destinos de playa, sino ciudades con más historia y recorridos que les permitan descubrir la arquitectura y, por supuesto, la gastronomía.

Por su parte, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, consideró que en este evento se mezclan las diferentes tradiciones que se tienen en el país, desde los mayas, los aztecas o los purépechas que han tomado mucho protagonismo.

También celebró que los tapetes que se instalarán no tengan requisitos particulares de ninguna temática sino que sean reflejo del interés artístico de todos los participantes.

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